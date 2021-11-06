ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يهزم يونايتد.. وتشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي

اقتنص مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”أولد ترافورد“، في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

انطلقت المباراة سريعا، ومع الدقيقة الثامنة حول إيريك بايلي كرة عرضية من كانسيلو لتسكن بالخطأ في شباك دي خيا ويعلن عن الأول لمانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فأصبح بايلي أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هدفا عكسيا في ديربي مانشستر، طوال تاريخ مباريات الفريقين في البريميرليغ.

وتعملق دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، في التصدي للعديد من تصويبات لاعبي سيتي مع انتصاف الشوط الأول.

وقالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، إن ”دي خيا بات أول حارس مرمى يشارك في 20 مباراة لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

ولكن مع الدقيقة 45 أسفر ضغط السيتي عن هدف ثان عن طريق فيرناندو سيلفا الذي استقبل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليكمل الكرة في شباك دي خيا.

ولم يختلف الحال كثيرا مع انطلاق أحداث الشوط الثاني للديربي، وكاد أن يضيف فودين هدفا ثالثا للسيتي من تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لدي خيا.

بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، خلف تشيلسي صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد يونايتد عند النقطة 17 في المركز الخامس.

نهاية المباراة | مانشستر سيتي 2 – 0 مانشستر يونايتد.#إرم_سبورت pic.twitter.com/MHZYpmpzZQ — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

ودخل مانشستر يونايتد، اللقاء منتشيا بفوزه على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية بعد إخفاق لأربع جولات متتالية، حيث تعرض لـ3 هزائم وتعادل، وكان آخرها الهزيمة المدوية وسط جماهيره أمام ليفربول بنتيجة 5-0 قبل الفوز على توتنهام في عقر داره، ليضيف هزيمة جديدة اليوم في الديربي.

بينما خسر مانشستر سيتي في مباراة الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد.

وقبل هذه المباراة، تواجه مانشستر يونايتد مع غريمه السيتي في إجمالي 185 مباراة في كافة البطولات، وكان التفوق لصالح ”الشياطين الحمر“ برصيد 77 فوزًا، مقابل 55 انتصارا للسيتزن، وحسم التعادل 53 مباراة في ديربي مانشستر.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، نجح مانشستر يونايتد في الفوز على مانشستر سيتي في 59 مباراة مقابل 45 انتصارا لصالح السيتي، وحسم التعادل 48 مباراة بين الفريقين.

نهاية المباريات | تشيلسي 1-1 بيرنلي

كريستال بالاس 2-0 وولفرهامبتون

برينتفورد 1-2 نوريتش سيتي #إرم_سبورت pic.twitter.com/nrijR4gXGI — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

تشيلسي يتعادل مع بيرنلي

حقق فريق بيرنلي التعادل على نظيره تشيلسي (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف تشيلسي كاي هافرتز، في الدقيقة 33، بينما أحرز ماتي فيدرا هدف بيرنلي في الدقيقة 79.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، و4 عن ليفربول الذي سيلعب غدا أمام وست هام في ختام المرحلة، بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

وافتتح البلوز التسجيل في الدقيقة 33، عندما قابل هافرتز عرضية جيمس برأسه في الشباك.

بينما تمكن بيرنلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، عندما رفع لوتون عرضية، حولها رودريغيز لرأسه، لتصل الكرة أمام البديل الآخر ماتي فيدرا الذي أكملها في المرمى.

هايدن يقتنص نقطة لنيوكاسل

وفي مباراة أخرى، أحرز لياندرو تروسار مهاجم برايتون هدفا في الشوط الأول لكن ألغاه هدف التعادل 1-1 لإيزاك هايدن لاعب نيوكاسل يونايتد الذي واصل الغياب عن الانتصارات بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم اليوم السبت.

وحافظ التعادل على بقاء برايتون في المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير بخمس نقاط.

وبعد بداية باهتة، حصل تروسار على ركلة جزاء في الدقيقة 22 إثر عرقلته من قبل كيران كلارك لينفذ الركلة بنجاح بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

واستحوذ برايتون على الكرة بينما فشل نيوكاسل في اختراق دفاع منافسه ولم يرسل أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول.

واقترب تروسار من مضاعفة النتيجة بعد نهاية الاستراحة مباشرة لكن تسديدته الأرضية تصدى لها الحارس كارل دارلوف، قبل أن يدرك نيوكاسل التعادل في الدقيقة 66 عبر لاعب الوسط هايدن بتسديدة مباشرة من مدى قريب.

وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين وشغل لويس دانك مركز حارس المرمى بعد طرد زميله الحارس روبرت سانشيز إثر عرقلته لكالوم ويلسون خارج منطقة الجزاء بينما كان المهاجم في وضع انفراد.