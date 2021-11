إيقاف مباراة بعد إلقاء ألعاب نارية على اللاعبين في الدوري الإيرلندي (فيديو وصور)

توقفت مباراة شامروك روفرز مع ووترفورد يونايتد في الدوري الإيرلندي بسبب إطلاق الألعاب النارية بكثافة في الملعب، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

وأظهرت لقطات لمشجعين يشعلون ألعابًا نارية ويوجهونها نحو اللاعبين على أرض الملعب، بعد 15 دقيقة فقط من صافرة بداية المباراة، ما اضطر روب هينيسي حكم المباراة إلى إيقاف المباراة.

Mad scenes in the League of Ireland tonight. pic.twitter.com/DEov3x6Y9O

وشوهد اللاعبون والطاقم الرياضي وهم يحاولون حماية رؤوسهم أثناء هروبهم للاحتماء خلال المباراة التي أقيمت، مساء أمس الجمعة.

وأشعل مشجعون ألعابًا نارية وألقوا بها على أرض الملعب، حيث أصيب أنتوني وردزورث لاعب ووترفورد يونايتد بجراح، وتلقى المساعدة بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استئناف المباراة بعد 8 دقائق من التوقف، وانتهى بفوز شامروك روفرز 3/1، ولكن الصحيفة أفادت بأن الحكم روب هينيسي كان قد هدد بإلغاء وصرح أنه إذا كان هناك أي سلوك غير اجتماعي سيتم إلغاء المباراة“.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإنه يعتقد أن الشرطة احتجزت العديد من المشجعين الذين لهم علاقة بإطلاق الألعاب النارية في الملعب.

وأوضحت أنه من المرجح أن يواجه هؤلاء المشجعون المحاكمة حيث ينص القانون في جمهورية أيرلندا على أن ”الألعاب النارية من الفئة F1 فقط (مثل الألعاب النارية الشرارة) متاحة للبيع والحيازة، والاستخدام للهواة“.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من إعلان نادي دوندالك الإيرلندي أن أي مشجع يتم القبض عليه بسبب الألعاب النارية في المباريات سيواجه حظرًا مدى الحياة.

وانتهت المباراة بفوز شامروك روفرز 3/1، حيث سجل له دانيال ماندري (هدفين)، وسين هور، في الدقيقة 70 و76 و90، في حين سجل جون مارتن هدف ووترفورد يونايتد الوحيد في الدقيقة 12.

ويتصدر شامروك روفرز جدول ترتيب الدوري الإيرلندي الممتاز برصيد 75 نقطة من 34 مباراة، في حين يملك ووترفورد يونايتد 40 نقطة في المركز التاسع.

We expect fireworks whenever @hashtagutd play but not like this!

Our player, Matas Skrna, is luckily ok but this could have been bad!

Game abandoned at 2-0 up as house where fireworks came from refused to stop. Two more landed near pitch. Police have been notified. Stay safe. pic.twitter.com/YP22OaLDb6

— Hashtag United (@hashtagutd) November 5, 2021