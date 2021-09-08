رياضة

مباراة إنجلترا وبولندا: اشتباكات بين اللاعبين مع نهاية الشوط الأول (فيديو)
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2021 19:58 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2021 21:05 GMT

مباراة إنجلترا وبولندا: اشتباكات بين اللاعبين مع نهاية الشوط الأول (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين هاري ماغواير وكاميل جيليك في نهاية الشوط الأول.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اندلعت اشتباكات قوية بين لاعبي منتخبي بولندا وإنجلترا، خلال مباراة المنتخبين في الجولة السادسة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعلى ملعب ”سلاسكي الدولي“ اندلعت اشتباكات بين هاري ماغواير وكاميل جيليك في نهاية الشوط الأول، ما أدى إلى مشاجرة كبيرة بين لاعبي المنتخبين.

والتقطت كاميرا المباراة الحكم وهو يُشهر البطاقة الصفراء في وجه كثير من اللاعبين، بعد تدخل دكة البدلاء للتهدئة بين اللاعبين.

وتبادل المنتخبان الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، وإن كان المنتخب الإنجليزي الأكثر سيطرة على وسط الملعب، ولكنه انتهى بالتعادل السلبي.

ويدخل المنتخب الإنجليزي مواجهة الليلة في صدارة المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، بعد أن نجح في الفوز بجميع مبارياته الخمس، بينما يحتل المنتخب البولندي المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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