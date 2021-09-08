هل يمكن لاتحاد الكرة المصري منع محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وليدز؟

يمكن لاتحاد الكرة المصري أن يحذو حذو نظيره البرازيلي ويتقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يخطره بضرورة منع الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة ضد ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأندية الإنجليزية، بما في ذلك ليفربول ومانشستر سيتي، بعدم قدرتها على الاستعانة بلاعبيها البرازيليين لمدة خمسة أيام أو المخاطرة بالتعرض لعقوبات محتملة.

وطلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من الفيفا فرض قواعد تمنع ثمانية لاعبين في خمسة أندية من اللعب، وهو ما سيؤثر على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

غير أن مصادر باتحاد الكرة المصري كشفت لـ“إرم نيوز“ أنه لا توجد نية للدخول في أزمة مع ليفربول أو التسبب في منع صلاح من اللعب أمام ليدز ما قد يوتر علاقة اللاعب باتحاد الكرة المصري المتوترة في الأساس منذ عدة سنوات بسبب أمور تخص الرعاية والإعلانات.

وقالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية إن هذا يمثل تصعيدًا في التوتر بين البرازيل وتلك الأندية التي منعت لاعبيها من السفر إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم بسبب مخاوف بشأن قيود كوفيد-19 وضرورة الخضوع للحجر الصحي عند العودة لإنجلترا.

وبناء على ذلك سيكون ليفربول أبرز المتضريين، حيث سيخوض النادي مباراة ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل بدون فابينيو وأليسون وروبرتو فيرمينو، الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفي المقابل لن يتمكن ليدز من استدعاء رافينيا.

ولن يتمكن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من استدعاء الحارس إيدرسون وغابرييل جيسوس ضد ليستر سيتي يوم السبت المقبل، بينما يغيب لاعب وسط مانشستر يونايتد فريد ومدافع تشيلسي تياغو سيلفا عن مباراة في الدوري الإنجليزي ومباراة منتصف الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل لن يعاني ريتشارليسون من خطر الغياب عن مباريات فريقه إيفرتون، بعد أن سمح النادي الإنجليزي لمهاجم البرازيل بالظهور مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في وقت سابق من هذا الصيف، أي أنه لم يحرم منتخب بلاده من خدماته على عكس الأندية السابقة.

والبرازيل ليست الدولة الوحيدة التي طلبت من الفيفا منع لاعبين في الدوري الإنجليزي من اللعب مع أنديتهم وإيقافهم لمدة خمسة أيام.

وقد يخسر كل من ولفرهامبتون ونيوكاسل و,اتفورد وبلاكبيرن لاعبين الأسبوع المقبل أيضا بعد شكاوى من اتحاد كرة القدم في كل من تشيلي والمكسيك وباراغواي على التوالي.

ورفضت الأندية الإنجليزية السماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتها في قارة أمريكا الجنوبية، لأنها ضمن دول القائمة الحمراء لكوفيد-19 للحكومة البريطانية، ما يعني أنه في حال انضمام أي لاعب لمنتخب بلاده لخوض تصفيات كأس العالم 2022 يتعين عليه الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل عند العودة لإنجلترا.

لكن قرار الفيفا سيحرم الأندية الإنجليزية من لاعبيها الذين حرمتهم من الانضمام لمنتخبات بلادهم بسبب قيود فيروس كورونا، وبالتالي الاتحادات الوطنية ستشعر بالانتصار بالنهاية وإن كان معنويا.