ليفربول ومانشستر سيتي أبرز المتضررين.. حرمان بعض نجوم منتخب البرازيل من اللعب في الدوري الإنجليزي 5 أيام

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يدرس معاقبة الأندية التي رفضت سفر لاعبيها للالتحاق بمنتخبات بلدهم خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية أصدرت قرارا برفضها سفر لاعبيها إلى الدول الموجودة في المنطقة الحمراء لدى المملكة البريطانية للالتحاق بمنتخبات بلدها تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”التايمز“ فقد أبلغ ”فيفا“ الأندية الإنجليزية بعدم إشراك لاعبيهم البرازيليين اللذين تم توجيه دعوة استدعاء لهم لمنتخب بلادهم لمدة خمسة أيام أو المخاطرة بعقوبات محتملة“.

وسيكون أبرز اللاعبين الذي ينطبق عليهم القرار، أليسون وفابينيو وفيرمينو من ليفربول، وجيسوس وإيدرسون من مانشستر سيتي، ورافينيا من ليدز يونايتد، وفريد من مانشستر يونايتد، وتياغو سيلفا من تشيلسي، حيث لن يستطيع أحد منهم المشاركة في الجولة المقبلة.

Five PL clubs set to be without Brazilian players between September 10-14 – Everton can select Richarlison due to good relations with the Brazilian FA.https://t.co/KpTDhXp65R — paul joyce (@_pauljoyce) September 8, 2021

وشددت الصحيفة على أنه ”إذا تجاهل أي ناد القواعد وأشرك اللاعبين الذين يعتبرون غير مؤهلين، بموجب المادة 22 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا يمكنهم اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 3-0“.

وأوضح التقرير أن ”الحظر سيكون في الفترة ما بين 10-14 سبتمبر لأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم طلب من الفيفا تطبيق حكم الإيقاف لـ5 أيام“ لعدم الاستجابة لدعوة منتخب بلادهم.

كما أشار تقرير ”التايمز“، إلى أن ”إيفرتون لا يشمله القرار وسيتمكن اللاعب البرازيلي ريتشارليسون من المشاركة مع فريقه، حيث إن إيفرتون والاتحاد البرازيلي يتمتعان بعلاقة جيدة بسبب سماحهم له بتمثيل البرازيل في الأولمبياد“.

ولم يسافر أليسون بيكر على سبيل المثال إلى البرازيل وغاب عن مباريات تشيلي والأرجنتين ولن يتواجد أمام بيرو، صباح الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب رفض ليفربول رحيله.

كذلك لاعب مانشستر يونايتد، فريد، لم يسافر إلى بلده البرازيل للانضمام إلى معسكر المنتخب وتغيب عن تصفيات أمريكا الجنوبية الحالية المؤهلة إلى كأس العالم بسبب رفض ناديه الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي إيدرسون وغابريل جيسوس مع مانشستر سيتي.