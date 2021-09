ليفربول ومانشستر سيتي أبرز المتضررين.. حرمان بعض نجوم منتخب البرازيل من اللعب في الدوري الإنجليزي 5 أيام

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يدرس معاقبة الأندية التي رفضت سفر لاعبيها للالتحاق بمنتخبات بلدهم خلال الأجندة الدولية الأخيرة.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية أصدرت قرارا برفضها سفر لاعبيها إلى الدول الموجودة في المنطقة الحمراء لدى المملكة البريطانية للالتحاق بمنتخبات بلدها تخوفًا من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”التايمز“ فقد أبلغ ”فيفا“ الأندية الإنجليزية بعدم إشراك لاعبيهم البرازيليين اللذين تم توجيه دعوة استدعاء لهم لمنتخب بلادهم لمدة خمسة أيام أو المخاطرة بعقوبات محتملة“.

وسيكون أبرز اللاعبين الذي ينطبق عليهم القرار، أليسون وفابينيو وفيرمينو من ليفربول، وجيسوس وإيدرسون من مانشستر سيتي، ورافينيا من ليدز يونايتد، وفريد من مانشستر يونايتد، وتياغو سيلفا من تشيلسي، حيث لن يستطيع أحد منهم المشاركة في الجولة المقبلة.

Five PL clubs set to be without Brazilian players between September 10-14 – Everton can select Richarlison due to good relations with the Brazilian FA.https://t.co/KpTDhXp65R

— paul joyce (@_pauljoyce) September 8, 2021