تقارير: غلطة سراي يطلب ضم محمد النني وآرسنال يرفض

كشفت تقارير صحفية أن نادي غلطة سراي التركي دخل في مفاوضات مع آرسنال لضم الدولي المصري محمد النني، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، لكن مسؤولي ”الغانرز“ ردوا بالرفض.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن غلطة سراي استفسر عن موقف النني من آرسنال، خاصة مع اقتراب عقد اللاعب على الانتهاء في يونيو 2022.

وأوضحت ”سكاي“ أن الدولي المصري يمتلك خبرة سابقة في الدوري التركي مع بشكتاش، حيث قضى موسم 2019/2020 على سبيل الإعارة هناك.

Galatasaray have made contact with Arsenal to ask about the possibility of signing midfielder Mohamed Elneny. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2021

ولكن صحيفة ”فوتبول لندن“ أوضحت أن آرسنال رفض الاستغناء عن لاعبه مع حاجة مدربه أرتيتا للنني خلال الموسم.

وأوضحت أنه ”قد يتم السماح للنني بالرحيل في الساعات المقبلة إذا وصل عرض جديد، خاصة بعد منع آينسلي مايتلاند نايلز من المغادرة على سبيل الإعارة إلى إيفرتون، في نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا يوم 31 أغسطس“.

يذكر أن النني لعب مع آرسنال مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، ومثلها في كأس الرابطة.

وغادر النني مباراة برينتفورد الودية، الأسبوع الماضي، مصابا في الدقيقة 33، قبل أن يكشف النادي أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.

النني شارك في 41 مباراة الموسم الماضي مع آرسنال، وفاز بجائزة هدف الموسم ضد دوندالك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.