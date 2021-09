تقارير: غلطة سراي يطلب ضم محمد النني وآرسنال يرفض

كشفت تقارير صحفية أن نادي غلطة سراي التركي دخل في مفاوضات مع آرسنال لضم الدولي المصري محمد النني، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، لكن مسؤولي ”الغانرز“ ردوا بالرفض.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن غلطة سراي استفسر عن موقف النني من آرسنال، خاصة مع اقتراب عقد اللاعب على الانتهاء في يونيو 2022.

وأوضحت ”سكاي“ أن الدولي المصري يمتلك خبرة سابقة في الدوري التركي مع بشكتاش، حيث قضى موسم 2019/2020 على سبيل الإعارة هناك.

Galatasaray have made contact with Arsenal to ask about the possibility of signing midfielder Mohamed Elneny.

