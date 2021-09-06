كريستيانو رونالدو: أنا أفضل لاعب في التاريخ وميسي أعظم منافس لي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد إلى مانشستر يونايتد، إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكشف الإعلامي بيرس مورغان، كواليس حواره مع رونالدو، قبل قرار رونالدو بالعودة إلى أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وكتب مورغان في مقال عبر صحيفة ”ديلي ميل“، سألت كريستيانو رونالدو: ”من هو أعظم لاعب كرة قدم لعبت ضده على الإطلاق؟“

🚨ANOTHER RECORD FOR CRISTIANO RONALDO🚨 According to multiple reports, CR7's new Man. United jersey has become the most sold jersey during a 24 hour window; beating out Leo Messi's PSG jersey sales 📈 pic.twitter.com/nYVVPA24RA — International Champions Cup (@IntChampionsCup) September 4, 2021

وأضاف ”رونالدو أجاب على الفور وبشكل قاطع: ”ميسي“، مضيفا ”بالتأكيد. إنه أفضل لاعب لعبت ضده“.

وتابع نقلا عن رونالدو ”يجب أن تسألني فقط من هو أعظم لاعب“، وأجبته ضاحكا ”أعتقد أنني أعرف الإجابة“.

وختم مورغان بأن رونالدو غمز له بعينيه، ويعتقد أنه أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، وأنا أتفق معه.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، قبل أيام بعد 12 عاما من رحيله عن النادي في 2009، حيث لعب لريال مدريد 9 مواسم، ثم ليوفنتوس 3 مواسم.

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع ريال مدريد 450 هدفا، ونال معه كل الألقاب الجماعية الممكنة، مقابل 101 هدف مع يوفنتوس، في حين سجل 118 في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد على مدار 6 مواسم بين 2003 و2009.

لماذا منع كريستيانو رونالدو والدته من مشاهدة مبارياته؟ https://t.co/wmw0D4yQCe pic.twitter.com/Fs9gJ4S7t8 — إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2021

ومن المتوقع أن تكون أول مشاركة لرونالدو مع مانشستر يونايتد، يوم السبت 11 سبتمبر، أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأثير عودة رونالدو

من جهته قال وكيل أعمال دوني فان دي بيك، إن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، تمثل ”أنباء سيئة“ للاعب الوسط الهولندي.

وقال وكيل أعمال فان دي بيك: ”وصل رونالدو يوم الجمعة، وهي أخبار نعرف بأنها سيئة لنا، بوغبا يلعب حاليا على الجهة اليسرى، ولكن وصول رونالدو سيعني وجود لاعب إضافي في نصف الملعب، وتحرك بوغبا من اليسار“.

وأضاف: ”كانت لنا محادثات مع المدرب أولي جونار سولشاير والإدارة، وبادرنا بالعثور على فريق آخر، وانتهى الأمر بنا بإيفرتون“.

وتابع: ”قبل اليوم الأخير في السوق الصيفي، تلقينا مكالمة هاتفية من سولشاير والنادي، وأخبرونا بأن أمر الانتقال مرفوض، وأنه يتوجب على اللاعب التواجد في التدريبات في صباح اليوم التالي“.