كريستيانو رونالدو: أنا أفضل لاعب في التاريخ وميسي أعظم منافس لي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد إلى مانشستر يونايتد، إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكشف الإعلامي بيرس مورغان، كواليس حواره مع رونالدو، قبل قرار رونالدو بالعودة إلى أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وكتب مورغان في مقال عبر صحيفة ”ديلي ميل“، سألت كريستيانو رونالدو: ”من هو أعظم لاعب كرة قدم لعبت ضده على الإطلاق؟“

