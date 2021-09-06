لماذا منع كريستيانو رونالدو والدته من مشاهدة مبارياته؟

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن السبب وراء اتخاذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد، قرارا بمنع والدته، ماريا دولوريس، من الحضور للمدرجات لمشاهدته مجددا.

وأكمل النجم البالغ من العمر 36 عامًا عودته إلى أولد ترافورد مع الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات، حيث وقع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.

وعاد النجم البرتغالي الآن إلى مانشستر، حيث سيقضي فترة عزلة لمدة خمسة أيام، قبل أن ينضم إلى زملائه الجدد، يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”قرار رونالدو جاء حفاظا على صحة والدته، والتي عانت مؤخرا من عدة أزمات أدخلتها المستشفى، وحتى لا تتأثر سلبا بأي شيء قد يحدث في المباريات سواء من حيث النتيجة أو إصابته“.

وأوضحت الصحيفة أمه من المقرر أن تكون هناك أجواء احتفالية في ”مسرح الأحلام“، مع ظهور رونالدو الأول بقميص يونايتد، حيث اشترى الآلاف من المشجعين بالفعل قميصه الشهير رقم 7.

ولكن من المحتمل ألا تكون والدته دولوريس واحدة من حوالي 75000 مشجع سيتواجدون بعد أن منعها بسبب توترها الشديد وإغمائها مرتين سابقًا.

"She's not allowed now to watch big games…" 🗣️🗣️https://t.co/c25vzoalzo — Mirror Football (@MirrorFootball) September 6, 2021

وقال بيرس مورغان، الصحفي بصحيفة ”ديلي ميل“: ”لا يُسمح لوالدة رونالدو الآن بمشاهدة المباريات الكبيرة“.

وأضاف: ”رونالدو قال لي إن والدته أصبحت عصبية للغاية، لا أدري لماذا.. لم يعد مسموحا لها بمشاهدة المباريات الكبرى“، مستدركا: ”رونالدو قال لها لم يعد لدي أب بعد الآن، لا أريد أن أفقد أمي أيضًا، لذلك لن تشاهد مباريات ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي“.

وأردف مورغان نقلا عن رونالدو، قائلا: ”أحضر أصدقائي للجلوس معها وهي تذهب للسير حول المنزل، لقد سقطت مرتين في الملعب، إنها عصبية، أمي ركن مهم في الأسرة، وما أملكه اليوم هو بسبب دعمها المستمر لي“.

ويستعد كريستيانو للمشاركة مع مانشستر يونايتد، بعد العودة من التوقف الدولي والمشاركة مع منتخب البرتغال في تصفيات المونديال.

وكان كريستيانو رونالدو قد قاد البرتغال، لتحقيق فوز تاريخي علي أيرلندا بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفين تاريخيين، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات علي المستوي الدولي برصيد 111 هدفا.