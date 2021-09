لماذا منع كريستيانو رونالدو والدته من مشاهدة مبارياته؟

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن السبب وراء اتخاذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد، قرارا بمنع والدته، ماريا دولوريس، من الحضور للمدرجات لمشاهدته مجددا.

وأكمل النجم البالغ من العمر 36 عامًا عودته إلى أولد ترافورد مع الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات، حيث وقع عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.

وعاد النجم البرتغالي الآن إلى مانشستر، حيث سيقضي فترة عزلة لمدة خمسة أيام، قبل أن ينضم إلى زملائه الجدد، يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”قرار رونالدو جاء حفاظا على صحة والدته، والتي عانت مؤخرا من عدة أزمات أدخلتها المستشفى، وحتى لا تتأثر سلبا بأي شيء قد يحدث في المباريات سواء من حيث النتيجة أو إصابته“.

وأوضحت الصحيفة أمه من المقرر أن تكون هناك أجواء احتفالية في ”مسرح الأحلام“، مع ظهور رونالدو الأول بقميص يونايتد، حيث اشترى الآلاف من المشجعين بالفعل قميصه الشهير رقم 7.

ولكن من المحتمل ألا تكون والدته دولوريس واحدة من حوالي 75000 مشجع سيتواجدون بعد أن منعها بسبب توترها الشديد وإغمائها مرتين سابقًا.

