تصفيات كأس العالم.. فوز إنجلترا وويلز على أندورا وروسيا البيضاء

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز الخامس على التوالي، بتفوقه 4/0 على أندورا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول لمنتخب إنجلترا بتوقيع جيسي لينغارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 18.

Jesse Lingard hit that 🔥 pic.twitter.com/ALcJoRuBdr — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

وحصل منتخب إنجلترا على ضربة جزاء نجح هاري كين بتسجيلها في الدقيقة 72، قبل أن يعود لينغارد ويسجل الهدف الشخصي الثاني، (الثالث لمنتخب الأسود الثلاثة) في الدقيقة 78، في حين سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات، يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة، ويتقدم بـ7 نقاط عن منتخب المجر الثاني، وبـ8 نقاط عن منتخب بولندا الثالث، الذي لعب 4 مباريات.

منتخب #إنجلترا يهزم أندورا 4/0

في تصفيات كأس العالم

سجلها جيسي #لينغارد (هدفين) وهاري كين وبوكايو ساكا

منتخب إنجلترا حقق الفوز الخامس على التوالي في التصفيات#إرم_سبورت #انجلترا_اندورا #تصفيات_كأس_العالم #ENGAND pic.twitter.com/y6fGgNr1BK — إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

وفي وقت سابق سجل غاريث بيل 3 أهداف (هاتريك) ليمنح منتخب بلاده ويلز الفوز 3/2 على روسيا البيضاء ضمن المجموعة الخامسة.

وجاءت أهداف بيل في الدقائق 6 و69، وكلاهما من ضربتي جزاء، و90، في حين سجل لروسيا البيضاء كل من فيتالي، ليساكوفيتش، من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وبافيل سيدكو في الدقيقة 31.

غاريث #بيل يسجل 3 أهداف (هاتريك)

في فوز ويلز 3/2 على روسيا البيضاء

في تصفيات كأس العالم#إرم_سبورت #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/jDqMnppZlx — إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، مقابل 3 نقاط من 4 مباريات لروسيا البيضاء، علمًا بأن منتخب بلجيكا يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويملك 10 نقاط من 4 مباريات، ويتبعه منتخب التشيك برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.