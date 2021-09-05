رياضة

تصفيات كأس العالم.. فوز إنجلترا وويلز على أندورا وروسيا البيضاء
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2021 18:21 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2021 19:35 GMT

تصفيات كأس العالم.. فوز إنجلترا وويلز على أندورا وروسيا البيضاء

المنتخب الإنجليزي رفع رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة ويتقدم بـ7 نقاط عن منتخب المجر الثاني وبـ8 نقاط عن منتخب بولندا الثالث الذي لعب 4 مباريات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز الخامس على التوالي، بتفوقه 4/0 على أندورا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول لمنتخب إنجلترا بتوقيع جيسي لينغارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 18.

وحصل منتخب إنجلترا على ضربة جزاء نجح هاري كين بتسجيلها في الدقيقة 72، قبل أن يعود لينغارد ويسجل الهدف الشخصي الثاني، (الثالث لمنتخب الأسود الثلاثة) في الدقيقة 78، في حين سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة من 5 مباريات، يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة، ويتقدم بـ7 نقاط عن منتخب المجر الثاني، وبـ8 نقاط عن منتخب بولندا الثالث، الذي لعب 4 مباريات.

وفي وقت سابق سجل غاريث بيل 3 أهداف (هاتريك) ليمنح منتخب بلاده ويلز الفوز 3/2 على روسيا البيضاء ضمن المجموعة الخامسة.

وجاءت أهداف بيل في الدقائق 6 و69، وكلاهما من ضربتي جزاء، و90، في حين سجل لروسيا البيضاء كل من فيتالي، ليساكوفيتش، من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وبافيل سيدكو في الدقيقة 31.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، مقابل 3 نقاط من 4 مباريات لروسيا البيضاء، علمًا بأن منتخب بلجيكا يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويملك 10 نقاط من 4 مباريات، ويتبعه منتخب التشيك برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

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