ديلي إكسبريس: ريال مدريد ينوي بيع 5 نجوم للتعاقد مع مبابي وهالاند وبوغبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ريال مدريد الإسباني ينوي التخلص من 5 من نجومه في السوق الصيفي المقبل، لإفساح المجال للتعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وبول بوغبا.

ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ فإن ريال مدريد يخطط للتخلص من 5 من أبرز لاعبيه لتمويل صفقات مبابي وهالاند وبوغبا.

ماركا: ريال مدريد سيدفع لمبابي أكبر مكافأة توقيع عقد في التاريخ https://t.co/6xNW45u9kF pic.twitter.com/lgpYokn8s2 — إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

وأوضحت أن ريال مدريد يريد التخلص من المدافع البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو والويلزي غاريث بيل، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، لكنهم يتقاضون رواتب عالية، خاصة بيل الذي يحصل على نحو 700 ألف يورو أسبوعيا.

كما أشارت إلى أن ريال مدريد سيضع الإسباني ماركو أسينسيو وإدين هازارد في سوق الانتقالات ما لم يغيروا مسيرتهم الكروية بشكل جذري هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويريد ريال مدريد توفير الأموال التي سيحصل عليها من هؤلاء اللاعبين للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

👉 56'

⚽ 59'

⚽ 70'

⚽ 79' يا لها من انطلاقة لإيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند 🔥#beINBundesliga #BVB pic.twitter.com/ilY1sw6kQi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2020

ويتطلع فلورنتينو بيريز للتخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية لخفض فاتورة الأجور، مع الرواتب المرتفعة التي سيحصل عليها مبابي وهالاند وبوغبا.

وينتهي عقد مبابي وبوغبا مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على الترتيب، بنهاية هذا الموسم، لكن صحيفة ”ماركا“ قالت إن ريال مدريد قد يدفع 80 يورو لمبابي كمكافأة توقيع عقد، كما ذكرت شبكة ”ABC“ أن اللاعب قد يحصل على راتب سنوي يتراوح 34 إلى 40 مليون يورو.

ومن المرجح أن يبدأ ريال مدريد محادثات مع مبابي في يناير، بينما سبق أن ذكرت تقارير إنجليزية أن بوغبا يريد الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وقالت ”ديلي إكسبريس“ إن هالاند سيكون متاحا للتعاقد معه مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط بسبب بند جزائي في عقده مع بروسيا دورتموند، ويخطط ريال مدريد لاستغلاله.

ديلي ستار: بول بوغبا سينتقل لريال مدريد مجانا صيف 2022 https://t.co/gtBdngKcLm pic.twitter.com/c2tsn0lSVk — إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

وأتم ريال مدريد صفقتين فقط في السوق الصيفي 2021، حيث ضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا من رين مقابل نحو 30 مليون يورو.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في السوق الصيفي لكن باريس سان جيرمان رفض عرضا بقيمة 200 مليون يورو من النادي الملكي رغم أنه قد يخسر جهود اللاعب دون أي مقابل بنهاية الموسم الحالي.