"ميرور" تكشف عن طلبات محمد صلاح المالية من أجل تجديد تعاقده مع ليفربول

كشفت صحيفة ”ميرور“ عن الطلبات التي يريدها الدولي المصري محمد صلاح من إدارة ليفربول؛ من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، يوم السبت، أن ”صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد تعاقده“.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2023، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الآن.

