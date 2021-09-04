مارتينيز يشيد بموهبة لوكاكو النادرة قبل مباراته الـ100 مع منتخب بلجيكا

أشاد روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، بموهبة المهاجم روميلو لوكاكو النادرة، قبل مباراته الدولية الـ100 مع منتخب بلاده، عندما يلتقي على أرضه مع جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، غدا الأحد، حيث سيضع حال فوزه قدما في النهائيات المقررة في قطر 2022.

ويعرف مارتينيز المهاجم، البالغ عمره 28 عاما، منذ فترة طويلة بدأت حين تعاقد مع اللاعب الشاب وقتها في إيفرتون عام 2013، ويأمل أن يحتفل مهاجم تشيلسي الحالي بمباراته المئة مع المنتخب بتسجيل المزيد من الأهداف الدولية، حيث يبلغ رصيده حاليا 66 هدفا.

وقال مارتينيز للصحفيين، اليوم السبت: ”إنه أسطورة كرة القدم البلجيكية. أرقامه رائعة.

”عندما أتحدث عن لوكاكو ابتعد عن الموضوعية قليلا. كنت محظوظا لمتابعة تطوره المذهل.

”سيخوض غدا مباراته الدولية الـ100 ويجب أن نحتفل بهذا الأمر كثيرا. في بعض الأحيان لا نستمتع بما لدينا من مواهب. روميلو من المواهب النادرة التي تستحق التكريم“.

وأضاف مارتينيز أنه سيلعب بأقوى تشكيلة أمام التشيك؛ لأنه حال الفوز سيوسع الفارق في صدارة المجموعة الخامسة إلى ست نقاط عن أقرب مطارديه. وسيلعب أيضا في التصفيات خارج الديار أمام روسيا البيضاء، يوم الأربعاء.

وتابع مارتينيز: ”نخوض مباراة الغد على أرضنا في حضور الجماهير بالمدرجات أخيرا. يجب أن نستفيد من هذه الفرصة. ستكون مباراة مهمة في مشوار التأهل لكأس العالم. يتعين أن نكون في أفضل حالاتنا“.

وسجل روميلو لوكاكو 10 أهداف خلال آخر 11 مباراة لعبها مع المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بينما لعب لوكاكو بين صفوف تشيلسي في تجربة لم يكتب لها النجاح، وتنقل بين إيفرتون ومانشستر يونايتد، قبل أن يحط الرحال في إنتر ميلان.

وشهد صيف 2021 مفاوضات مكثقة بين مسؤولي تشيلسي وإنتر، انتهت بعودة النجم البلجيكي إلى ”البلوز“ مرة أخرى.