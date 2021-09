سانشو يغيب عن مباراتي إنجلترا مع أندورا وبولندا للإصابة

قال المنتخب الإنجليزي، اليوم السبت، إن لاعبه غادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، سيغيب عن مباراتي المنتخب المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمام أندورا وبولندا بسبب الإصابة.

وغاب سانشو، البالغ 21 عاما، عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي 4-صفر على نظيره المجري الخميس الماضي بسبب إصابة خفيفة تعرض لها قبل العودة إلى ناديه يونايتد للتعافي.

وقال المنتخب الإنجليزي في بيان: ”بعد تقييم الحالة مرة أخرى عاد (سانشو) إلى ناديه ويتوقع أن يكتمل تعافيه قبل مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت الموافق 11 سبتمبر“.

Official: Jadon Sancho has returned to #mufc due to a minor knock and is expected to recover in time for United’s game against Newcastle United on the 11th of September.

