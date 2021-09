تشبه حادثة كريستيان إريكسن.. إيقاف مباراة بسبب تعرض لاعب لأزمة قلبية حادة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن لقاء كأس الشباب بين فريقي بوسطن يونايتد وويست بريدجفورد، توقف بسبب تعرض لاعب شاب لأزمة قلبية حادة تدخلت على إثرها عدة فرق طبية لإنقاذ حياته.

وبحسب الصحفي كريس ويليامس، فقد حضرت 3 سيارات إسعاف لملعب فريق ويست بريدجفورد بمنطقة نوتنغهامشير؛ لإسعاف لاعب شاب، ورغم إجراء عدة صدمات لكن دون نتيجة.

ووفقا للصحفي فقد تم إخبار الجماهير الحاضرة بمغادرة الملعب، وأن اللقاء لن يستكمل.

وأصدر فريق ويست بريدجفورد بيانا جاء فيه: ”نؤكد حدوث حادثة طبية خلال لقاء شباب فريقنا أمام فريق بوسطن يونايتد، الخدمات الطبية تم استدعاؤها لريغيتا واي ملعبنا بعدما سقط لاعبنا في وضعية خطيرة، ويتلقى حاليا العلاج في المستشفى“.

وأضاف الفريق الإنجليزي: ”نطالب باحترام الحياة الشخصية للأشخاص المعنيين بهذه القضية، وسنقدم إيضاحات أكثر عندما نرى الوقت المناسب للقيام بذلك“.

Hug your loved ones, I’m at a FA Youth Cup game this evening where a young player has suffered a SCA. Four shocks and still unresponsive, three ambulances on site.

— Chris Williams (@Chris78Williams) September 2, 2021