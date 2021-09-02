بعد عودة كريستيانو رونالدو.. ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر مباريات مانشستر يونايتد

أفادت وسائل إعلام إنجليزية بأن أسعار تذاكر مباريات مانشستر يونايتد شهدت ارتفاعا جنونيا بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع رونالدو، ليعود إلى الفريق الذي تألق معه لستة مواسم، ورحل عنه إلى ريال مدريد صيف 2009 في صفقة قياسية آنذاك.

وقالت صحيفة ”تايمز“ إن أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد مع نيوكاسل على منصة إعادة البيع ”ستوبهوب“ وصلت إلى 2500 جنيه إسترليني، لكن تمت إزالة هذه الأسعار من مزود الخدمة.

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. #كريستيانو رونالدو يرفع رصييده إلى 111 هدف مع منتخب #البرتغال ويصبح الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية للرجال بعدما فك الشراكة مع الإيراني على دائ صاحب الـ109 هدف دولي pic.twitter.com/Z6HVVx5GS1 — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

وفي موقع ”Live Football Tickets“، أعلن آخر عن توفر 198 تذكرة متاحة للمباراة، بأسعار تتراوح من 265 جنيهًا إسترلينيًا إلى 699 جنيهًا إسترلينيًا.

وحث مانشستر يونايتد المعجبين على عدم الشراء من مواقع إعادة بيع التذاكر، لتجنب احتمالية مواجهة تعقيدات في الحصول على تذاكرهم.

ونقلت صحيفة ”تايمز“ عن متحدث باسم مانشستر يونايتد قوله: ”نستنكر بشدة شراء التذاكر من مصادر غير مصرح بها، هذه التذاكر غالبًا ما تكون غير صالحة، مما يترك المشجعين محبطين وغير قادرين على رؤية المباراة“.

ورحل رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، ولعب للنادي الملكي 9 مواسم، سجل فيها 450 هدفا في 438 مباراة، ونال معه كل الألقاب الممكنة.

وغادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف 2018 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، ولعب له 3 مواسم، سجل فيها 101 هدف، في 134 مباراة.

ومن المتوقع أن يكون رونالدو جاهزا للمشاركة مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 11 سبتمبر.

أفضل هداف

ودخل رونالدو تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه، عندما قاد منتخب بلاده لقلب تأخره 0/1 إلى فوز قاتل بنتيجة 2/1 أمام ضيفه منتخب أيرلندا، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أمس الأربعاء.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية للرجال بعدما سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 111 هدفًا.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 111 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الإيراني المعتزل علي دائي.