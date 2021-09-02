السيطرة على حريق في ملعب توتنهام (صور)

قالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق في ملعب توتنهام، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس.

وبحسب الشبكة، فقد تم استدعاء رجال الإطفاء إلى ملعب توتنهام، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تم إجلاء 300 شخص.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن في بيان، إن الموقع تمت السيطرة عليه بسرعة بمجرد إجلاء الناس من المبنى المكون من تسعة طوابق.

وجاء في بيان فرقة الإطفاء ”تم استدعاء رجال الإطفاء بعد اشتعال حريق في ملعب لكرة القدم على الطريق السريع في توتنهام“.

وأضاف ”تضرر ضاغط هواء من الحريق. تم استدعاء فرقة وتم السيطرة على الحريق“.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث.

وكانت سيارتا إطفاء من محطة إطفاء توتنهام في مكان الحادث.

وملعب توتنهام يتسع لـ62،850 متفرج، وهو ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا، وأكبر ملعب لنادٍ في لندن.

وتم تصميم الملعب ليكون ملعبًا متعدد الأغراض، وافتتح بعد التجديد في مارس 2019.