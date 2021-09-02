رياضة

السيطرة على حريق في ملعب توتنهام (صور)
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 15:36 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 15:45 GMT

السيطرة على حريق في ملعب توتنهام (صور)

ملعب توتنهام يتسع لأكثر من 62 ألف متفرج، وهو ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا، وأكبر ملعب لنادٍ في لندن.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق في ملعب توتنهام، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس.

وبحسب الشبكة، فقد تم استدعاء رجال الإطفاء إلى ملعب توتنهام، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تم إجلاء 300 شخص.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن في بيان، إن الموقع تمت السيطرة عليه بسرعة بمجرد إجلاء الناس من المبنى المكون من تسعة طوابق.

وجاء في بيان فرقة الإطفاء ”تم استدعاء رجال الإطفاء بعد اشتعال حريق في ملعب لكرة القدم على الطريق السريع في توتنهام“.

وأضاف ”تضرر ضاغط هواء من الحريق. تم استدعاء فرقة وتم السيطرة على الحريق“.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث.

وكانت سيارتا إطفاء من محطة إطفاء توتنهام في مكان الحادث.

وملعب توتنهام يتسع لـ62،850 متفرج، وهو ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا، وأكبر ملعب لنادٍ في لندن.

وتم تصميم الملعب ليكون ملعبًا متعدد الأغراض، وافتتح بعد التجديد في مارس 2019.

2021-09-6-5

2021-09-tr

premier-league-tottenham-hotspur-v-watford

2021-09-66-6

2021-09-77-5

2021-09-88-2

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play