مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يستعدان لمعركة جديدة حول هالاند

قالت صحيفة ”ذا صن“ إن الغريمين والجارين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سيتواجهان الصيف القادم من أجل الظفر بخدمات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند.

وكان الجاران قد تصارعا الأسبوع الفائت من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، وتمكن مانشستر يونايتد من استعادة نجمه السابق في النهاية رغم كونه يبلغ حاليا 36 سنة.

ورغم حصوله على خدمات النجم البرتغالي، يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع مهاجم كبير في صيف 2022، ويعتبر إيرلينغ هالاند على رأس لائحة المطلوبين من الفريق.

كما أن الإسباني بيب غوارديولا يرغب في التعاقد مع مهاجم هداف. وتشير تقارير إعلامية ألمانية إلى أن مانشستر سيتي يتصدر السباق للظفر بمهاجم بروسيا دورتموند، وهو ما قد يشكل ضربة لأحلام النجم الإنجليزي هاري كين في الانتقال من توتنهام صيف 2022 نحو مانشستر سيتي.

وحاول مانشستر سيتي ضم هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخرا، لكنه فشل في ظل مطالب رئيس توتنهام المالية وقرار النجم الإنجليزي البقاء، ما دفع بيب غوارديولا للتصريح بكون الفريق تخلى عن المحاولة وتمنى له النجاح.

ويملك إيرلينغ هالاند شرطا جزائيا في صيف 2022 يمكنه من الرحيل عن بروسيا دورتموند مقابل مبلغ 64،5 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ قد يفتح شهية كبار أوروبا للتنافس على اللاعب.

ويأمل مانشستر سيتي أن يؤثر لعب والد هالاند سابقا لفريقهم على قراره وقبول المجيء لملعب الاتحاد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ثنائي مدينة مانشستر هما الأقرب لضم إيرلينغ هالاند لكون تشيلسي تعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، وريال مدريد يركز على النجم الفرنسي كليان مبابي، فيما عبر بايرن ميونخ عن عدم اهتمامه بضم المهاجم النرويجي، وهو ما يجعل مستقبله خارج ألمانيا.

وقال كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، حول إيرلينغ هالاند: ”أصبح وجها بارزا في دورينا، لكنني أخشى ألا يبقى في الدوري الألماني. تظهر الأرقام المتداولة حاليا في سوق اللاعبين أنه من الصعب إبقاء هالاند في ألمانيا. مستقبله سيكون خارجها“.