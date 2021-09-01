تقارير: الملكة إليزابيث تطلب قميصا موقعا من كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تطلب الحصول على قميص موقع من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة (Sport Innovation Society) تقريرًا قالت فيه إن الملكة إليزابيث طلبت شخصيًا من نادي مانشستر يونايتد حجز أول قميص موقع من قبل اللاعب.

كما أشارت الصحيفة إلى أنها طلبت أيضًا 80 قميصا لموظفي الديوان الملكي.

صحيفة (Sport Innovation Society) :الملكة #إليزابيث طلبت شخصيًا من نادي #مانشستر_يونايتد حجز أول قميص موقع من قبل #كريستيانو_رونالدو

بعد هذا الطلب أصبح #رونالدو أول إنسان في التاريخ تطلب توقيعه الملكة إليزابيث pic.twitter.com/EGkuhwFO99 — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

وكان نادي مانشستر يونايتد تعاقد بصفة رسمية مع رونالدو، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من المغادرة.

بهذا الطلب أصبح رونالدو أول إنسان في التاريخ تطلب توقيعه الملكة إليزابيث، بعد أن طلبت الملكة شخصياً قميصا موقّعا من قبل الأسطورة البرتغالية.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن، أمس الثلاثاء، رسمياً، ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، لمدة عامين.

وأحرز المتوج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حتى الآن أكثر من 30 لقباً، خلال مسيرته، منها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة في كأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في مسابقات الدوري بإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، كما توج مع المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأوروبية.

ويعد كريستيانو أول لاعب يتوج بالدوري في ثلاث دول مختلفة، وقد تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، كما توج بجائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت هذا العام.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أنه خلال الفترة السابقة التي قضاها رونالدو ضمن صفوف مانشستر، سجل للفريق 118 هدفاً خلال 292 مباراة.