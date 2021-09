كريستيانو رونالدو يكشف دور أليكس فيرغسون في عودته لمانشستر يونايتد

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، دور السير أليكس فيرغسون، مدرب الفريق الأسبق، في عودته لصفوف ”الشياطين الحمر“ مجددا، في الميركاتو الصيفي، الذي أغلق أبوابه، أمس.

وكان نادي مانشستر يونايتد تعاقد بصفة رسمية مع رونالدو، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من المغادرة.

وقال رونالدو في حواره الأول مع موقع مانشستر يونايتد الرسمي، يوم الأربعاء “ لدي تاريخ رائع مع هذا النادي، كنت هنا عندما كان عمري 18 عاما وبالطبع أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنزل بعد كل هذه الفترة، لذلك أنا سعيد حقا وأتطلع إلى بدء مباراتي الأولى“.

وأضاف ”كما يعلم الجميع، منذ أن وقعت مع مانشستر يونايتد في سن 18، كان السير فيرغسون صاحب الدور الرئيس في ذلك، أتذكر عندما لعبنا ضد مانشستر عندما كنت في سبورتنغ لشبونة، السير أليكس هو بمثابة الأب لي في عالم كرة القدم“.

وتابع ”لقد ساعدني كثيرا وبالطبع كان له دور كبير بسيب العلاقة الموجودة بيننا، نحن على اتصال دائم طوال الوقت، أنا حقا أحبه كثيرا وكان المفتاح الرئيس بالنسبة لي لأكون في المكان الذي أنا فيه الآن بالتوقيع مع مانشستر يونايتد“.

