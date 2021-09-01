كريستيانو رونالدو يكشف دور أليكس فيرغسون في عودته لمانشستر يونايتد

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، دور السير أليكس فيرغسون، مدرب الفريق الأسبق، في عودته لصفوف ”الشياطين الحمر“ مجددا، في الميركاتو الصيفي، الذي أغلق أبوابه، أمس.

وكان نادي مانشستر يونايتد تعاقد بصفة رسمية مع رونالدو، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من المغادرة.

وقال رونالدو في حواره الأول مع موقع مانشستر يونايتد الرسمي، يوم الأربعاء “ لدي تاريخ رائع مع هذا النادي، كنت هنا عندما كان عمري 18 عاما وبالطبع أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنزل بعد كل هذه الفترة، لذلك أنا سعيد حقا وأتطلع إلى بدء مباراتي الأولى“.

وأضاف ”كما يعلم الجميع، منذ أن وقعت مع مانشستر يونايتد في سن 18، كان السير فيرغسون صاحب الدور الرئيس في ذلك، أتذكر عندما لعبنا ضد مانشستر عندما كنت في سبورتنغ لشبونة، السير أليكس هو بمثابة الأب لي في عالم كرة القدم“.

وتابع ”لقد ساعدني كثيرا وبالطبع كان له دور كبير بسيب العلاقة الموجودة بيننا، نحن على اتصال دائم طوال الوقت، أنا حقا أحبه كثيرا وكان المفتاح الرئيس بالنسبة لي لأكون في المكان الذي أنا فيه الآن بالتوقيع مع مانشستر يونايتد“.

وأردف رونالدو ”قرار عودتي ليونايتد أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته، إنه فصل جديد في مسيرتي وأنا سعيد للغاية، وأريد الاستمرار مرة أخرى لصنع التاريخ، لمحاولة مساعدة مانشستر على تحقيق نتائج رائعة والفوز بالألقاب“.

وبسؤاله عن مدرب أولي سولشاير، أشار ”أجرينا محادثة لكن بالطبع سيكون لدي وقت للتحدث معه وجها لوجه لمعرفة ما يتوقعه، لقد لعبت معه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام في مانشستر يونايتد، لذلك لدي علاقة جيدة معه ولكن الآن مع دور مختلف فأنا لاعب وهو مدرب“.

واستطرد ”علاقتي مع سولشاير رائعة وكما قلت من قبل، أنا هنا في مانشستر لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج المنتظرة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في كل ما يريد. لذلك أنا متاح لكل شيء“.

ووجه ”الدون“ رسالة للجماهير، قائلا ”مشجعو مانشستر يونايتد مميزون وأنا أعلم وأتذكر جيدا أنهم ما زالوا يغنون أغنيتي ما يجعلني أشعر بسعادة أكبر، مسؤوليتي تقديم كل شيء على أرض الملعب كما فعلت من قبل وطوال الوقت أحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على التسجيل والفوز، وآمل أن أراهم قريبا جدا ”.

يذكر أن رونالدو تدرب تحت قيادة فيرغسون في مانشستر يونايتد في الفترة بين عام 2003 و2009، حصل خلالها الفريق الإنجليزي على ثلاث بطولات دوري وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. ويعتبر فيرغسون الأب الروحي لرونالدو، في عالم الرياضة.