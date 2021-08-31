رياضة

نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة مع كافاني
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2021 10:24 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2021 10:35 GMT

نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة مع كافاني

اليوم هو الأخير في سوق الانتقالات بإنجلترا وإسبانيا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة للغاية، مع المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.

وبحسب ماركا، فإن المهاجم المخضرم بات قريبا من ارتداء قميص برشلونة، لكن الاتفاق لم يتم مع ناديه مانشستر يونايتد.

واليوم هو الأخير في سوق الانتقالات بإنجلترا وإسبانيا.

ويبحث برشلونة عن دعم مهم لخط هجومه بعد خروج ليونيل ميسي قائد الفريق، بالإضافة لنجاح النادي في تسويق عدد من لاعبيه.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو الذي سيصبح رأس الحربة الأساسي للفريق.

لكن كافاني قدم مستويات مميزة للغاية مع يونايتد في موسمه الأول؛ ما دفع إدارة النادي لتمديد عقده لموسم جديد، ما ينذر بصعوبات قد تواجه النادي الإسباني في حسم الصفقة.

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