أول تعليق من كريستيانو رونالدو حول عودته إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي، انضمام كريستيانو رونالدو لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.

كريستيانو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، فاز حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب كأس عالم للأندية وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وكأس أمم أوروبا مع البرتغال. كريستيانو هو أول لاعب يفوز ببطولات الدوري في ثلاث دول مختلفة، وكان أيضًا هداف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بالحذاء الذهبي لبطولة أوروبا لهذا العام. خلال فترته الأولى مع يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة.

مانشستر يونايتد يحتفل بعودة كريستيانو رونالدو بفيديو رائع pic.twitter.com/RAUxrXpSTP — إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2021

وفي أول تعليق حول عودته لمانشستر يونايتد، قال كريستيانو رونالدو للموقع الرسمي للنادي: ”مانشستر يونايتد له دائمًا مكانة خاصة في قلبي. جميع الرسائل التي أتلقاها منذ يوم إعلان إتمام الاتفاق يوم الجمعة الماضي، أسعدتني كثيرًا. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد. أنا أتطلع للانضمام إلى الفريق

عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون أمامنا موسم ناجح للغاية“.

وأكد يوفنتوس في وقت سابق اليوم، أن رونالدو ترك النادي بعد التوصل لاتفاق مع يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار) إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وقال يوفنتوس في بيان ”اليوم، بعد ثلاث سنوات و133 مباراة و101 هدف وخمسة ألقاب، انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس“.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر أيلول المقبل، أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولية.