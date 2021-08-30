كريستيانو رونالدو يختار من بين هذه الأرقام لارتدائه مع مانشستر يونايتد

أوشك كريستيانو رونالدو على استكمال عودته المذهلة إلى مانشستر يونايتد، بعد الاتفاق على الصفقة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس، يوم الجمعة الماضي، وخضوع النجم البالغ من العمر 36 عاما للفحص الطبي، يوم الأحد، وحسم الشروط الشخصية التي تقضي بحصوله على 480 ألف إسترليني في الأسبوع، ولا يتبقى سوى تأكيد الصفقة، وإعلان الرقم الذي سيرتديه ”الدون“.

لكن لا يزال من غير الواضح ما الرقم الذي سيرتديه النجم البرتغالي في أولد ترافورد، ونشرت صحيفة ”ذا صن“ أقرب الاحتمالات لرقم رونالدو في ناديه السابق خاصة بعد بدء الموسم، وارتداء إدينسون كافاني بالفعل الرقم 7 المفضل لرونالدو.

رقم 7

أصبح رونالدو مرادفًا للقميص رقم 7 منذ أن حصل على الرقم عندما انضم إلى يونايتد لأول مرة، في العام 2003، حتى أنه يستخدم CR7 لعلامته التجارية الخاصة ومجموعة السلع التي تحمل اسمه، بما في ذلك الملابس الداخلية والأحذية.

لكن كافاني يحمل بالفعل القميص الأيقوني في ملعب أولد ترافورد، وشارك أمام ولفرهامبتون، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يرتديه بالفعل.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أن اللاعب صاحب الرقم 7 في أولد ترافورد يحتفظ بالقميص طوال الموسم، وعند مغادرة اللاعب للنادي يجوز إعادة تخصيص رقم قميصه للاعب آخر.

وهذا يعني أنه إذا كان رونالدو سيحصل على الرقم 7، سيحتاج يونايتد إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء خاص من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما لم يمنحه أبدًا طوال 29 عامًا من تاريخ إنشاء رابطة الدوري الممتاز.

لكن لا يزال بإمكان رونالدو ارتداء الرقم 7 في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن ليونايتد تخصيص أرقام مختلفة للمسابقات الأوروبية.

رقم 28

نظرًا لأن رقم7 يبدو غير مرجح أن يرتديه رونالدو، فإن رقم 28 هو خيار آخر، وقد ارتداه رونالدو بالفعل في موسمه الوحيد مع فريق سبورتنغ لشبونة الأول في 2002-2003.

والأوروغواياني الآخر فاكوندو بيليستري يرتدي هذا الرقم في يونايتد، لكن مع خروج الجناح على سبيل الإعارة إلى ألافيس هذا الموسم، يمكن أن يمهد ذلك الطريق لرونالدو للعودة إلى جذوره، ويبدو أنه الخيار الأكثر ترجيحا.

رقم 9

أُجبر رونالدو على الابتعاد عن قميصه الشهير رقم 7، في العام 2009 عندما انتقل إلى ريال مدريد، حيث كان راؤول أسطورة النادي الملكي لا يزال في سانتياغو برنابيو لمدة عام آخر، ما يعني أن رونالدو اضطر إلى الانتظار لمدة عام قبل الفوز بالرقم 7.

وكما هو الحال مع كافاني، على الرغم من ذلك، يمتلك أنطوني مارسيال بالفعل الرقم 9 في أولد ترافورد.

رقم 17

إنها حكاية مماثلة للرقم 17، حيث برز رونالدو على الساحة الدولية، في يورو 2004، وساعد البرتغال على بلوغ النهائي مرتديا الرقم 17، لكن هذا الرقم يحتله حاليا لاعب خط الوسط فريد.

رقم 77

خيار قليل الحدوث، حيث يمكن أن يرتدي رونالدو رقم 77، رغم أنه سيكون عشوائيا نوعا ما، خاصة أنه رقم يستخدمه نجوم أكاديمية الشباب الذين حصلوا على فرصة في الفريق الأول، لكنه الأقرب إلى رقم 7.

رقم 52 أو رقم 61

مرة أخرى وتماشيا مع موضوع رقم7، يمكن لرونالدو اختيار رقم 52 أو رقم 61، ما يمكن أن يضيف هذه الأرقام إلى سحره، بينما يرتدي أماد ديالو الرقم 16، وجيدون سانشو رقم 25، ورقم 34 دوني فان دي بيك، ورقم 43 تيدن مينغي.

رقم 30

لقد رأى منافسه الكبير ليونيل ميسي يغادر برشلونة ويحصل على القميص رقم 30 في باريس سان جيرمان هذا الصيف.

لكن من المؤكد أن كريستيانو لن يقلده ويأخذ الرقم نفسه، أليس كذلك؟ ، رغم أن الرقم 30 متاح بالفعل، لكن في حالة مشابهة رونالدو ارتدى رقم 28 في شبابه، وحدث الأمر نفسه مع ميسي في بدايته مع برشلونة لكنه ارتدى رقم 30.

رقم 60

لن يحسم هذا الجدل الدائر حول أفضل لاعب في التاريخ فحسب، بل سيثبت أن رونالدو يساوي ميسي مرتين، لكنها تظل وجهة نظر بعيدة التطبيق بعض الشيء.