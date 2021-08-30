مانشستر سيتي يعلن رسميا تجديد عقد روبن دياز حتى 2027

أعلن مانشستر سيتي رسميا تجديد تعاقده مع البرتغالي روبن دياز حتى عام 2027.

ونشر النادي صورة للاعب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ وهو يوقع على عقده الجديد، وعلق ”يسرنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع الصخرة روبن دياز حتى 2027“.

يسرنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع الصخرة روبن دياز @rubendias حتى عام 2027 🪨💪 🔷 #السيتي pic.twitter.com/HByhV2Bo4L — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 30, 2021

وكانت صحيفة ”صن“ البريطانية ذكرت سابقا أن السيتي ينوي تعديل عقد روبن دياز، بعد أن حقق المدافع موسما أولا مذهلا مع النادي الإنجليزي، إذ قاد السيتي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي من ليفربول، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ في الموسم.

كما قاد دياز فريق مانشستر سيتي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة من تشيلسي بهدف دون مقابل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي يسعى لزيادة راتب دياز وإضافة موسم آخر على عقده الحالي، والذي ينتهي حاليا في صيف 2026، لينتهي في 2027.

وكان روبن دياز انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2020، قادما من نادي بنفيكا، في صفقة كبيرة على الرغم من لعبه كمدافع، إذ دفع السيتي للنادي البرتغالي 68 مليون يورو نظير الحصول على خدماته.

وشارك روبن دياز في 50 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا.

كما اختير البرتغالي المتألق، يوم الخميس الماضي، كأفضل مدافع في أوروبا خلال منافسات الموسم الماضي.

وتفوق دياز على كل من الإسباني سيزار أزبليكويتا والألماني أنطونيو روديغر، نجمي دفاع تشيلسي الإنجليزي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.