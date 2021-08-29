هل يمكن أن يرتدي رونالدو وكافاني الرقم 7 في مانشستر يونايتد؟

يبدو أن كريستيانو رونالدو، وإدينسون كافاني، يمكنهما ارتداء القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد بعدما منح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز ذات الرقم للاعبين.

وعاد النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا بشكل درامي إلى يونايتد، يوم الجمعة، بعد أن ارتبط بشدة بالانتقال إلى غريمه مانشستر سيتي قبل ساعات فقط.

وأثارت عودته إلى النادي جدلًا حول الرقم الذي يجب أن يرتديه للموسم المقبل، حيث يحتل الأورغواياني كافاني حاليًا القميص رقم 7، ومع ذلك، في تحول غريب للأحداث، خصص الدوري الممتاز الآن الرقم لكلا اللاعبين.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن اللوائح تنص على أنه قبل بدء كل موسم يجب على كل نادٍ تخصيص رقم قميص مختلف لكل لاعب في الفريق الأول، وطوال فترة بقائه في النادي سيحتفظ اللاعب برقم قميصه طوال الموسم الذي تم تخصيصه من أجله.

ولكن مع عدم ظهور كافاني مع ”الشياطين الحمر“ هذا الموسم، وغيابه عن التشكيلة الأساسية أمام ولفرهامبتون وأندرارز بعيدًا عن أولد ترافورد، اليوم الأحد، لم يتضح بعد ما إذا كان قد سلم الرقم إلى النجم البرتغالي، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن اللاعبين يجب أن يحتفظوا برقم القميص الذي تم تسجيلهم به ما لم يغادروا النادي.

وخلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد ارتدى رونالدو الرقم 7 الأيقوني للنادي لينضم إلى عظماء، مثل: جورج بست، وإريك كانتونا، وديفيد بيكهام، ومنذ ذلك الحين ارتدى نفس الرقم في كل من ريال مدريد، ويوفنتوس.

وفي سنواته الأولى في مدريد ارتدى رونالدو القميص رقم 9، حيث كان راؤول غونزاليس يرتدي 7 قبل انتقاله إلى شالكه، بينما يرتدي 9 حاليًا في مانشستر يونايتد المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال. كما ارتدى الرقم 28 في سبورتنغ لشبونة، وهذا الرقم متاح حاليًا بعد انتقال فاكوندو بيليستري إلى ألافيس.

وسيكتشف المشجعون رقم قميص رونالدو بمجرد الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد خضوعه للفحص الطبي، واكتمال الصفقة التي كلفت يونايتد نحو 19.4 مليون جنيه إسترليني.

وقد تكون المباراة الأولى لرونالدو بعد نحو أسبوعين عندم يستضيف يونايتد نيوكاسل في أولد ترافورد، وذلك بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.