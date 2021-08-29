جماهير مانشستر يونايتد ترحب بعودة كريستيانو رونالدو أثناء مباراة وولفرهامبتون (صور)

عبرت جماهير مانشستر يونايتد عن فرحتها بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد، خلال مباراة الفريق مع وولفرهامبتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

ورفع عدد من جماهير مانشستر يونايتد لافتة لرونالدو في ملعب مولينيو، خلال الشوط الأول من مواجهة وولفرهامبتون.

وأعلن مانشستر يونايتد، يوم الجمعة رسميا، عودة رونالدو، بعد 12 عاما من رحيله عن الفريق، ليتحقق حلم جماهير النادي التي طالبت أكثر من مرة بعودة رونالدو.

وغادر رونالدو مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد صيف عام 2009، مقابل 94 مليون يورو، وكانت آنذاك صفقة قياسية، وأمضى اللاعب مع النادي الملكي 9 مواسم، وغادره صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو، البالغ حاليا 36 عاما، النجم الأول في مانشستر يونايتد عام 2009، علما أنه أمضى مع الفريق 6 مواسم، سجل فيها 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، خلال 292 مباراة.

ونال رونالدو مع مانشستر يونايتد 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

كما حصد رونالدو مع مانشستر يونايتد أول جائزة في الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2008، قبل أن يحصل على 4 كرات ذهبية مع ريال مدريد.

وكانت التقارير تربط رونالدو بالانتقال إلى مانشستر سيتي، ليعوض فشل الفريق في التعاقد مع هاري كين من توتنهام، لكن تردد أن اتصالا من أليكس فيرغسون، مدرب رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، غيّر وجهة اللاعب البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد ان كان قريبا من ملعب الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد استهل موسمه في الدوري الإنجليزي بالفوز 5/1 على ليدز يونايتد، قبل أن يتعادل 1/1 مع ساوثهامبتون.