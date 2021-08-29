توتنهام يهزم واتفورد ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

انفرد توتنهام هوتسبير بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 1/0 على واتفورد، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وسجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الهدف الوحيد لتوتنهام في الدقيقة 42، من ركلة حرة مباشرة، خدعت دانيال باشمان حارس واتفورد.

وحقق توتنهام الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، حيث تغلب على مانشستر سيتي وولفرهامبتون وواتفورد.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدما بنقطتين عن ويستهام، وتشيلسي، وليفربول، وإيفرتون.

وفي وقت لاحق يلعب مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، في آخر مباريات الجولة الثالثة.

وفي أبرز مباريات الجولة الرابعة، من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي.

وتتوقف الدوريات المحلية الأوروبية بسبب الجولة الدولية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: