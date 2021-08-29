رياضة

وفاة حارس فريق روسي بعد اصطدامه بلاعب في مباراة ودية
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2021 13:57 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2021 14:20 GMT

وفاة حارس فريق روسي بعد اصطدامه بلاعب في مباراة ودية

قالت وكالة الأنباء الروسية "rt" إن الحارس ألكسندر شيشماريف توفي بعد اصطدامه بلاعب منافس خلال مباراة ودية. وأوضحت الوكالة، أن ألكسندر شيشماريف، توفي عن عمر 23

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وكالة الأنباء الروسية ”rt“ إن الحارس ألكسندر شيشماريف توفي بعد اصطدامه بلاعب منافس خلال مباراة ودية.

وأوضحت الوكالة، أن ألكسندر شيشماريف، توفي عن عمر 23 عاما، بعد اصطدامه بلاعب منافس خلال مباراة ودية.

وقالت إن شيشماريف تعرض للحادث المميت عندما ظهر أمام فريق ”كراسنايا زفيزدا“ من بلدة سوفيتسك في كالينينغراد أوبلاست ضد منافسه الإقليمي ”بالتيكا-إم“ أمس السبت.

ونقلت عن ألكسندر جفارديس، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، عن الحادث الذي وقع في ملعب ”بالتيكا“: ”إنها مأساة مروعة لنا جميعًا“.

وأضاف: ”خرج شيشماريف للكرة واصطدم بلاعب“ بالتيكا ”وسقط نتيجة لذلك“.

وقالت الوكالة إنه بحسب المعطيات الأولية، سقط لسان شيشماريف إلى الوراء، واختنق، ولم تكن بالتأكيد إصابة في الرأس.

ووصلت سيارة إسعاف إلى الميدان في غضون 15-25 دقيقة بعد الحادثة“.

وقالت السلطات المحلية إنه تم فتح تحقيق في المأساة.

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