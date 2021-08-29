وفاة حارس فريق روسي بعد اصطدامه بلاعب في مباراة ودية

قالت وكالة الأنباء الروسية ”rt“ إن الحارس ألكسندر شيشماريف توفي بعد اصطدامه بلاعب منافس خلال مباراة ودية.

وأوضحت الوكالة، أن ألكسندر شيشماريف، توفي عن عمر 23 عاما، بعد اصطدامه بلاعب منافس خلال مباراة ودية.

Футболист скончался во время матча в Калининграде. Вратарь Александр Шишмарев играл за любительскую команду на стадионе «Балтика». Смерть произошла из-за того, что в Александра на скорости влетел соперник и ударил в область шеи. У парня запал язык. pic.twitter.com/619fIslXaT — ФедералПресс (@FederalPress) August 29, 2021

وقالت إن شيشماريف تعرض للحادث المميت عندما ظهر أمام فريق ”كراسنايا زفيزدا“ من بلدة سوفيتسك في كالينينغراد أوبلاست ضد منافسه الإقليمي ”بالتيكا-إم“ أمس السبت.

ونقلت عن ألكسندر جفارديس، رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، عن الحادث الذي وقع في ملعب ”بالتيكا“: ”إنها مأساة مروعة لنا جميعًا“.

وأضاف: ”خرج شيشماريف للكرة واصطدم بلاعب“ بالتيكا ”وسقط نتيجة لذلك“.

Сегодня во время тренировочного матча «Балтика-М» – «Красная Звезда» вратарь команды из Советска Александр Шишмарев получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали помощь, но спасти жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким. pic.twitter.com/7Xpv2cPJ8B — Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021

وقالت الوكالة إنه بحسب المعطيات الأولية، سقط لسان شيشماريف إلى الوراء، واختنق، ولم تكن بالتأكيد إصابة في الرأس.

ووصلت سيارة إسعاف إلى الميدان في غضون 15-25 دقيقة بعد الحادثة“.

وقالت السلطات المحلية إنه تم فتح تحقيق في المأساة.