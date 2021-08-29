رياضة

ميرور: ركلة جزاء تفصل محمد صلاح عن رقم أفضل مسجلي الركلات في ليفربول
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2021 14:47 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2021 15:55 GMT

ميرور: ركلة جزاء تفصل محمد صلاح عن رقم أفضل مسجلي الركلات في ليفربول

صلاح سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين الموسم الحالي في ثلاث مباريات، ليرفع رصيده إلى 127 هدفا و49 تمريرة حاسمة في 206 مباريات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

بات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على أعتاب رقم مميز مع الريدز.

وحوّل محمد صلاح ركلة جزاء إلى هدف ليتعادل ليفربول 1/1 مع تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، على ملعب أنفيلد.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن صلاح وصل إلى 127 هدفا مع ليفربول خلال 206 مباريات في مختلف المسابقات.

وأضافت أن صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، نجح في تسجيل ركلة الجزاء للمرة الـ17 على التوالي، بتسجيله ركلة الجزاء أمام تشيلسي.

وأوضحت أن النجم المصري بات على بعد ركلة جزاء واحدة من معادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية مع ليفربول.

وسجل مولبي 18 ركلة جزاء متتالية مع ليفربول، لكن الغريب أنه سجل مع الريدز 61 هدفا، لكن بينها 42 هدفا من ركلات الجزاء.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربو صيف العام 2017، مقابل 42 مليون يورو، ويرتبط بعقد في أنفيلد حتى يونيو 2023.

وسجل صلاح هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين الموسم الحالي في ثلاث مباريات، ليرفع رصيده إلى 127 هدفا و 49 تمريرة حاسمة في 206 مباريات.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط مع ويستهام وتشيلسي وإيفرتون.

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