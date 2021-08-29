ميرور: ركلة جزاء تفصل محمد صلاح عن رقم أفضل مسجلي الركلات في ليفربول

بات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على أعتاب رقم مميز مع الريدز.

وحوّل محمد صلاح ركلة جزاء إلى هدف ليتعادل ليفربول 1/1 مع تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، على ملعب أنفيلد.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن صلاح وصل إلى 127 هدفا مع ليفربول خلال 206 مباريات في مختلف المسابقات.

هدف محمد صلاح في تشيلسي يقربه من تحطيم رقم قياسي أفريقي بالدوري الإنجليزي https://t.co/Kek0xvlQY8 pic.twitter.com/B8ThyuwNtj — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

وأضافت أن صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، نجح في تسجيل ركلة الجزاء للمرة الـ17 على التوالي، بتسجيله ركلة الجزاء أمام تشيلسي.

وأوضحت أن النجم المصري بات على بعد ركلة جزاء واحدة من معادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية مع ليفربول.

وسجل مولبي 18 ركلة جزاء متتالية مع ليفربول، لكن الغريب أنه سجل مع الريدز 61 هدفا، لكن بينها 42 هدفا من ركلات الجزاء.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربو صيف العام 2017، مقابل 42 مليون يورو، ويرتبط بعقد في أنفيلد حتى يونيو 2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يصمد أمام هجوم ليفربول ويخطف تعادلا ثمينا https://t.co/DlXvm44SML pic.twitter.com/jGt91EtdbI — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

وسجل صلاح هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين الموسم الحالي في ثلاث مباريات، ليرفع رصيده إلى 127 هدفا و 49 تمريرة حاسمة في 206 مباريات.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط مع ويستهام وتشيلسي وإيفرتون.