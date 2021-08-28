هدف محمد صلاح في تشيلسي يقربه من تحطيم رقم قياسي أفريقي بالدوري الإنجليزي

اقترب المصري محمد صلاح من معادلة وتحطيم الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم النجم الإيفواري ديديه دروغبا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفا في تعادل فريقه ليفربول مع تشيلسي 1-1، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 99 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

صلاح عزز مركزه الثاني في قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ البريميرليغ، واقترب من متصدر القائمة ديديه دروغبا نجم تشيلسي السابق، صاحب الـ104 أهداف.

Highest African Goalscorers in the Premier League 1. Didier Drogba 🇨🇮 – 104 goals 2. Mohamed Salah 🇪🇬 – 99 goals 3. Emmanuel Adebayor 🇹🇬 – 97 goals 4. Sadio Mane 🇸🇳 – 96 goals 5. Yakubu Aiyegbeni 🇳🇬 – 95 goals 6. Riyad Mahrez 🇩🇿 – 66 goals 7. Aubameyang 🇬🇦 – 64 goals — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 28, 2021

ومن المتوقع أن يحطم صلاح رقم دروغبا هذا الموسم، حيث تفصله 5 أهداف عن المركز الأول.

وخرج تشيلسي بنقطة غالية من أرض مضيفه ليفربول بعدما فرض عليه التعادل بهدفٍ لمثله، السبت، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم الفريقان مباراة رفيعة المستوى تبادلا خلالها الفرص الخطرة، التي نجح تشيلسي من إحداها في تسجيل هدف جاء عند الدقيقة 22، من ركلة زاوية نفذها ريس جيمس على رأس الألماني كاي هافيرتز، الذي حولها برأسية جميلة داخل شباك أليسون بيكر.

وعقب تخلفه بالنتيجة، ضغط ليفربول بقوة وتحصل على ركلة جزاء طرد على إثرها المدافع ريس جيمس، بعد لمسه الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة، تقدم لها المصري محمد صلاح وأودعها مرمى إدوارد مندي بنجاح في الوقت البديل من الشوط الأول.

ورغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين إلا أن تشيلسي تمكن من الصمود والمحافظة على شباكه دون أن تهتز مرة أخرى، مجبرا خصمه ليفربول على تقاسم النقاط، الأمر الذي صعد بالطرفين إلى صدارة الترتيب بـ 7 نقاط لكل منهما.