رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يصمد أمام هجوم ليفربول ويخطف تعادلا ثمينا
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2021 18:38 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2021 20:05 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يصمد أمام هجوم ليفربول ويخطف تعادلا ثمينا

خطف نادي تشيلسي نقطة ثمينة من مضيفه ليفربول، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف نادي تشيلسي نقطة ثمينة من مضيفه ليفربول، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتعرض رييس جيمس مدافع تشيلسي للطرد مع نهاية الشوط الأول، ليلعب البلوز الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين في مواجهة هجوم كاسح لليفر.

افتتح كي هفرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي التسجيل لفريقه في شباك ليفربول في الدقيقة 22.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وأظهرت لقطات أن الكرة لمست فخذ جيمس قبل أن تصل لذراعه وبينما شعر تشيلسي بقسوة القرار حافظ محمد صلاح على هدوئه ليضع ركلة الجزاء في الشباك.

وبعد أن أصبح فريقه يلعب بعشرة لاعبين أجرى توماس توخيل مدرب تشيلسي تغييرين بين الشوطين حيث خرج هافرتس والمصاب نجولو كانتي لينزل المدافع تياجو سيلفا ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش.

وشهد الشوط الثاني هجومًا كاسحًا لليفربول في محاولة لاستغلال النقص العددي لليفر، ولكن كانت لتشيلسي متاريس دفاعية منعت الاقتراب من الحارس إدواردو ميندي.

تشيلسي تماسك أمام هجمات ليفربول ليخرج بنقطة ويحافظ الفريقان على بدايتهما الخالية من الهزيمة للموسم.

وحصد كل فريق نقطة ليتساوى كل نادي بـ7 نقاط، ولكن تشيلسي في المركز الثاني، وليفربول في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

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