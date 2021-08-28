ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يصمد أمام هجوم ليفربول ويخطف تعادلا ثمينا

خطف نادي تشيلسي نقطة ثمينة من مضيفه ليفربول، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتعرض رييس جيمس مدافع تشيلسي للطرد مع نهاية الشوط الأول، ليلعب البلوز الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين في مواجهة هجوم كاسح لليفر.

#تشيلسي يصمد أمام تسونامي هجومي لـ #ليفربول ويتعادل 1/1 في قمة الجولة الثالثة من #الدوري_الانجليزي

الفريقان رفعا رصيدهما إلى 7 نقاط .. تشيلسي في المركز الثاني ويأتي خلفه ليفربول بفارق الأهداف#تشيلسي_ِليفربول #ليفربول_تشيلسي #LIVCHE pic.twitter.com/OTgOzOUMW7 — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

افتتح كي هفرتز لاعب تشيلسي الإنجليزي التسجيل لفريقه في شباك ليفربول في الدقيقة 22.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي بالدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وأظهرت لقطات أن الكرة لمست فخذ جيمس قبل أن تصل لذراعه وبينما شعر تشيلسي بقسوة القرار حافظ محمد صلاح على هدوئه ليضع ركلة الجزاء في الشباك.

وبعد أن أصبح فريقه يلعب بعشرة لاعبين أجرى توماس توخيل مدرب تشيلسي تغييرين بين الشوطين حيث خرج هافرتس والمصاب نجولو كانتي لينزل المدافع تياجو سيلفا ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش.

وشهد الشوط الثاني هجومًا كاسحًا لليفربول في محاولة لاستغلال النقص العددي لليفر، ولكن كانت لتشيلسي متاريس دفاعية منعت الاقتراب من الحارس إدواردو ميندي.

تشيلسي تماسك أمام هجمات ليفربول ليخرج بنقطة ويحافظ الفريقان على بدايتهما الخالية من الهزيمة للموسم.

وحصد كل فريق نقطة ليتساوى كل نادي بـ7 نقاط، ولكن تشيلسي في المركز الثاني، وليفربول في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: