مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بخماسية نظيفة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتًا"

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره آرسنال بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب ”الاتحاد“ حالة طرد للاعب وسط آرسنال تشاكا بعد تدخل عنيف مع كانسيلو جناح مانشستر سيتي.

#مانشستر_سيتي يكتسح #ارسنال 5/0 في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من #الدوري_الانجليزي

السيتي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب "مؤقتًا" في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة

ارسنال يتذيل الترتيب بدون أي نقاط بعد خسارته في المباريات الثلاث pic.twitter.com/tZvWpbAkc6 — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

وافتتح إيلكاي غوندوغان التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة 7، قبل أن يضاعف فيران توريس التسجيل بالهدف الثاني في الدقيقة 12.

وضاعف جابرييل جيسوس التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح رودريغو هيرنانديز في تسجيل الهدف الرابع لمانشستر في الدقيقة 53.

واختتم فيران توريس حفلة أهداف السيتي بتسجيله للهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 83 برأسية رائعة.

وبهذا الفوز ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي ”مؤقتًا“ بعد أن وصل إلى 6 نقاط من 3 مباريات، فيما تذيل آرسنال الترتيب بدون أي نقاط بعد خسارته لثلاث مباريات.