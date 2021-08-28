رياضة

مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بخماسية نظيفة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتًا"
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2021 13:23 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2021 14:00 GMT

مانشستر سيتي يكتسح آرسنال بخماسية نظيفة ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتًا"

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره آرسنال بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره آرسنال بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب ”الاتحاد“ حالة طرد للاعب وسط آرسنال تشاكا بعد تدخل عنيف مع كانسيلو جناح مانشستر سيتي.

 

وافتتح إيلكاي غوندوغان التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة 7، قبل أن يضاعف فيران توريس التسجيل بالهدف الثاني في الدقيقة 12.

وضاعف جابرييل جيسوس التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزين بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح رودريغو هيرنانديز في تسجيل الهدف الرابع لمانشستر في الدقيقة 53.

واختتم فيران توريس حفلة أهداف السيتي بتسجيله للهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 83 برأسية رائعة.

وبهذا الفوز ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي ”مؤقتًا“ بعد أن وصل إلى 6 نقاط من 3 مباريات، فيما تذيل آرسنال الترتيب بدون أي نقاط بعد خسارته لثلاث مباريات.

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