مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال.. جماهير الغانرز تحتفل بالهدف الرابع ضد فريقها

بدأت جماهير آرسنال تغادر ملعب الاتحاد، بعد نحو 35 دقيقة من مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين احتفل آخرون من جماهير الغانرز بالهدف الرابع ضد مرمى حارسهم بيرند لينو.

ولم يصمد آرسنال أكثر من 7 دقائق، ليتلقى الهدف الأول الذي سجله الألماني إلكاي غوندوغان، وعزز فيران توريس تقدم حامل لقب الموسم الماضي في الدقيقة 12.

وتعرض آرسنال لضربة قوية بعدما قرر الحكم مارتن أتكينسون طرد السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 35 بعد تدخل قوي على جواو كانسيلو.

وبعد حالة الطرد، وتأخر آرسنال 0/2 بدأ عدد من جماهير الفريق مغادرة الملعب، في مؤشر على يأسها من قدرة اللاعبين على التعويض أمام مانشستر سيتي.

