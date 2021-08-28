مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال.. جماهير الغانرز تحتفل بالهدف الرابع ضد فريقها

بدأت جماهير آرسنال تغادر ملعب الاتحاد، بعد نحو 35 دقيقة من مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين احتفل آخرون من جماهير الغانرز بالهدف الرابع ضد مرمى حارسهم بيرند لينو.

ولم يصمد آرسنال أكثر من 7 دقائق، ليتلقى الهدف الأول الذي سجله الألماني إلكاي غوندوغان، وعزز فيران توريس تقدم حامل لقب الموسم الماضي في الدقيقة 12.

https://twitter.com/Ollie_68/status/1431589837010874373

وتعرض آرسنال لضربة قوية بعدما قرر الحكم مارتن أتكينسون طرد السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 35 بعد تدخل قوي على جواو كانسيلو.

وبعد حالة الطرد، وتأخر آرسنال 0/2 بدأ عدد من جماهير الفريق مغادرة الملعب، في مؤشر على يأسها من قدرة اللاعبين على التعويض أمام مانشستر سيتي.

I feel BADDDD for Arsenal fans😭😭it’s tough out there pic.twitter.com/fWpWZJg1Gb — . (@tashaaa2000) August 28, 2021

ووصل الحال بعدد من جماهير آرسنال للاحتفال بالهدف الرابع لمانشستر سيتي الذي سجله الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) في الدقيقة 53.

جماهير ارسنال تحتفل بالهدف الرابع لمان سيتي ‼️ pic.twitter.com/92RVPl2xnC — E P L W O R L D (@EPLworld) August 28, 2021

وتأكد عجز آرسنال أمام مانشستر سيتي بعدما سجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث لفريق المدرب بيب غوارديولا، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وخسر آرسنال 0/2 أمام برينتفورد، ثم أمام تشيلسي بالنتيجة ذاتها، ليصبح مستقبل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على المحك، مع اقتراب تلقي الفريق الخسارة الثالثة على التوالي.