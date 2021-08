التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ”أنفيلد“ المباراة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وضيفه تشيلسي، مساء اليوم السبت، في قمة لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على ملعب (أنفيلد).

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

حصل الفريقان على العلامة الكاملة في أول جولتين؛ وهو ما يزيد من سخونة وقوة المواجهة بين ليفربول وتشيلسي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد الفوز على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0 وبيرنلي بنتيجة 2-0.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بنفس الرصيد بعد الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-0 وآرسنال بنتيجة 2-0.

وخسر ليفربول ضد تشيلسي في آخر لقاء بين الفريقين على نفس الملعب، يوم 4 مارس الماضي، بهدف تيمو فيرنر.

وتشهد المواجهة صراعا بنكهة ألمانية بين الخطوط، بين يورغن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

وسبق أن تقابل كلوب ضد توخيل 15 مرة، ويتفوق كلوب برصيد 9 انتصارات مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

ولعب كلوب ضد تشيلسي 15 مرة أيضا، فاز في 7 مواجهات وخسر 4 مرات وتعادل 4 مرات، كما لعب توخيل ضد ليفربول 5 مرات وفاز مرتين مقابل هزيمتين وتعادل وحيد.

أسلحة ليفربول

يبدو ليفربول متحفزا لأول مواجهة نارية في الموسم بعدما افتتح الدوري بلقاءين سهلين ضد نوريتش سيتي وبيرنلي، ولكن مواجهة تشيلسي بطل أوروبا ستكون مختلفة على حد وصف المدرب يورغن كلوب.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مباراة تشيلسي ستكون بمثابة معركة كبيرة وصعبة بين فريقين منظمين للغاية، ومواجهة يجب مشاهدتها، مؤكدا أنه يتحفز لتحقيق الفوز على ملعبه.

ويعتمد كلوب على طريقته 4/3/3 بوجود حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون ونابي كيتا، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وديوغو غوتا، مع امتلاك روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

Chelsea fans are backing @RomeluLukaku9 to score first against Liverpool! 👌 Who is getting your vote? Make your Play Predictor selections today! 🔮 pic.twitter.com/HqYkyaptJu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2021

أوراق تشيلسي

في المقابل، تبدو أوراق تشيلسي شبه مكتملة مع المدرب توماس توخيل وبعد تدعيم الصفوف بصفقة روميلو لوكاكو من إنتر ميلان.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيخوض اختبارا صعبا للغاية في ملعب آنفيلد، موضحا أن الوقت ما زال مبكرا لتقييم مدى قوة فريقه في الموسم وقبل مواجهة بهذه القوة.

وأشار إلى أن المواجهة بين لوكاكو وفان دايك بشكل خاص ستكون جديرة بالمتابعة؛ لأن ليفربول اختلف تماما مع عودة النجم الهولندي لقيادة خط الدفاع.

ويعتمد تشيلسي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إدواردو ميندي، وأمامه أنطونيو روديغر وأندرياس كريستينسن وسيزار أزابيلكويتا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وجورجينهو، ويمينا رايس جيمس ويسارا ماركوس ألونسو، مع ثلاثي الهجوم كاي هافيرتز وماسون ماونت وروميلو لوكاكو، مع غياب كريستيان بوليسيتش لإصابته بفيروس كورونا.

وأكد عبدالظاهر السقا مدافع غينتشلاربيرليغي التركي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المواجهة صعبة للغاية بين فريقين بالفعل لديهما مدربان على أعلى مستوى وقدرات تهديفية مرعبة بوجود صلاح ولوكاكو.

وأشار إلى أن تشيلسي مع عودة لوكاكو وخطة توخيل المنظمة يجعل المهمة صعبة على منافسيه؛ لأنه يتحكم في الإيقاع ويجيد هز الشباك، موضحا أن ليفربول ليس منافسا سهلا ويستطيع الاختراق بعدة حلول والوصول لمرمى المنافسين.