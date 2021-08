التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى الدوري الإنجليزي لمتابعة المواجهات النارية التي تشهدها الجولة الثالثة من عمر البريمييرليغ وعلى رأسها الصدام بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وضيفه آرسنال في الدوري الإنجليزي:

A look back at our top 5 home strikes against the Gunners! 💥

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/uAGxRQ65Tt

— Manchester City (@ManCity) August 27, 2021