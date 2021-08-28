التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى الدوري الإنجليزي لمتابعة المواجهات النارية التي تشهدها الجولة الثالثة من عمر البريمييرليغ وعلى رأسها الصدام بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وضيفه آرسنال في الدوري الإنجليزي:

A look back at our top 5 home strikes against the Gunners! 💥 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/uAGxRQ65Tt — Manchester City (@ManCity) August 27, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 14:30 اليوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب (الاتحاد) بمدينة مانشستر في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز التاسع بعدما حصد 3 نقاط من أول لقاءين، وتلقى السيتيزينز هزيمة مفاجئة أمام توتنهام بالجولة الأولى بنتيجة 1-0 ولكن الرد جاء قويا في الجولة الثانية بالفوز بنتيجة 5-0 على حساب نوريتش سيتي.

في المقابل، يحتل آرسنال المركز قبل الأخير بلا نقاط بعدما افتتح موسمه بخسارة مريرة على يد برينتفورد بنتيجة 2-0 ثم الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2-0.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقاء جمعه بآرسنال يوم 21 فبراير الماضي بهدف سجله رحيم سترلينغ.

ولم يفز آرسنال على السيتي في الدوري الإنجليزي منذ 11 مواجهة على التوالي بينما كان الفوز الأخير يوم 21 ديسمبر 2015 بنتيجة 2-1 على مستوى البريمييرليغ.

صراع الأستاذ والتلميذ

تشهد المواجهة صراعا من نوع خاص بنكهة إسبانية بين بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومواطنه ومساعده الأسبق مايكل أرتيتا مدرب آرسنال.

وعمل أرتيتا مساعدا لغوارديولا في السيتي قبل أن يتولى قيادة آرسنال في ديسمبر 2019، وواجه أرتيتا غوارديولا 5 مرات حقق خلالها فوزا وحيدا وتلقى 4 هزائم.

ويملك غوارديولا سجلا رائعا من الانتصارات ضد آرسنال ففاز في 15 مباراة من أصل 22 جمعته بالغانرز بينما حقق التعادل 3 مرات وتلقى 4 هزائم فقط.

السيتي.. ومواصلة الصحوة

يأمل بيب غوارديولا مواصلة الصحوة التي حققها فريقه بعد السقوط أمام توتنهام وتحقيق الفوز الثاني على التوالي وعدم فقدان نقاط جديدة في ظل منافسة شرسة محتملة على اللقب هذا الموسم من جانب ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتلقى مانشستر سيتي ضربات موجعة في سوق الانتقالات الصيفية بعد رحيل مهاجمه سيرجيو أغويرو، بنهاية عقده، قبل أن ينضم إلى برشلونة الإسباني، وتعثر انضمام هاري كين نجم توتنهام الذي فضل البقاء مع السبيرز، وتحول كريستيانو رونالدو منه إلى مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة.

وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز على آرسنال وحصد 3 نقاط جديدة موضحا أن آرسنال فريق ليس سهلا وأرتيتا يحتاج فقط للوقت للبناء مع الغانرز.

ويواصل كيفين دي بروين الغياب عن صفوف مانشستر سيتي للإصابة كما يغيب فيل فودين لنفس السبب ويبتعد بنجامين ميندي لأسباب تأديبية. وتبدو التشكيلة الأقرب للسيتي بوجود حارس المرمى إيدرسون، وأمامه الرباعي روبن دياز وإيمريك لابورت وكايل ووكر وجواو كانسيلو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره إلكاي غوندوان وبرناردو سيلفا، مع ثلاثي الهجوم رحيم سترلينع ورياض محرز وجاك غريليش.

آرسنال.. وتصحيح المسار

يطمع آرسنال مع مدربه مايكل أرتيتا في تصحيح المسار ومصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية في ضيافة مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن فريقه يعلم جيداً ما ينتظره في مواجهة حامل اللقب خاصة مع البداية المهزوزة وخسارة أول مباراتين من عمر البريمييرليج.

وأوضح أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي سيمنح الفريق بعض الثقة مشيرا إلى أن الساعات القليلة القادمة في الانتقالات الصيفية قد تشهد صفقة أخرى لفريقه.

ويغيب عن آرسنال توماس بارتي وإيدي نيكيتاه وغابريل ماجلهايس وهيكتور بيريلين بسبب الإصابات مع استمرار ابتعاد ويليان وبن وايت.

ويعتمد آرسنال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى بيرند لينو، وأمامه الرباعي كالوم تشامبيرس وروب هولدينغ وسيدريك سواريس وكيران تيرني للدفاع، مع ثنائي الارتكاز غرانيت تشاكا وألبرت لوكونجا وصانع الألعاب مارتن أوديغارد في خط الوسط وثلاثي الهجوم بوكايو ساكا وإيميل سميث رو والمهاجم بيير إيميريك أوباميانغ.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة لآرسنال بعد البداية المهزوزة في الدوري وتلقي هزيمتين مريرتين على يد تشيلسي وبرينتفورد.

وأكد أن عودة أوباميانغ ستكون مهمة لهجوم الغانرز كما أن تناغم أوديغارد سيسهل مهمة آرسنال في بناء الهجمات موضحا أن السيتي مازال بحاجة لمهاجم قناص رغم تألق غابريل جيسوس في اللقاء الأخير.

وأشار إلى أن غوارديولا يحاول تعويض غياب دي بروين بحلول فردية أخرى موضحاً أن مواجهة آرسنال ستكون مهمة للسيتي لتعزيز انطلاقته بعد الهزيمة المباغتة أمام توتنهام.