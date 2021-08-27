توخيل مدرب تشيلسي متشوق لمشاهدة صراع "لوكاكو - فان دايك"

ينتظر توماس توخيل مدرب تشيلسي على أحر من الجمر لمشاهدة كيف سيتصرف مهاجمه الجديد روميلو لوكاكو المنتقل للفريق في صفقة قياسية مع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، مطلع الأسبوع، عندما يلتقي الفريقان في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز الفريقان بأول مباراتين لهما في الدوري هذا الموسم دون أن تهتز شباكهما، وقال توخيل إنه يتوقع أن يرتقي البلجيكي لوكاكو إلى مستوى التوقعات أمام الهولندي فان دايك وهو واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر قادمًا من إنتر ميلان في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 97.5 مليون جنيه إسترليني (134.19 مليون دولار)، وسجل بعد مرور 15 دقيقة فقط من مشاركته الأولى أمام آرسنال، يوم الأحد الماضي.

وقال توخيل للصحفيين، اليوم الجمعة: ”ليفربول في وجود فان دايك يختلف كثيرًا عن ليفربول في غيابه“.

وأضاف: ”سيشكل تحديًا هائلًا لروميلو، وخاض لوكاكو مباراة واحدة فقط معنا، وكانت بداية جيدة جدًا والمباراة المقبلة ستحسمها بعض التفاصيل“.

وتابع: ”سيواجه اختبارًا صعبًا لقدراته في ملعب آنفيلد … لست متأكدًا مما إذا كان قد وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته، خاصة أنه خاض معنا مباراة واحدة لكنني أعرف أنه يعشق خوض مواجهات من هذا النوع“.

واختتم: ”أتطلع لمشاهدته، وأعتقد أن عشاق كرة القدم يرغبون بمتابعة هذه الموقعة أيضًا“.

ويستضيف ملعب ”أنفيلد“ قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي التي تضع ليفربول في مواجهة أمام تشيلسي، للمرة الأولى هذا الموسم، في مباراة يبحث فيها الطرفان عن النقاط الثلاث من أجل القفز إلى صدارة المسابقة المحلية.

ويحتل البلوز المركز الثاني بست نقاط، بينما يأتي الريدز ثالثًا بالرصيد ذاته، لكن بفارق الأهداف.