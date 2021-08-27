غوارديولا يفسر تصريحاته بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي في 2023

فسّر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تصريحات سابقة بشأن مستقبله، اليوم الجمعة، قائلًا إنه لا يعتزم الرحيل عن بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما ينتهي عقده في 2023.

ونقلت وسائل إعلام عن المدرب الإسباني قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يرغب في الحصول على راحة قبل أن يبدأ مغامرة جديدة في كرة القدم الدولية.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة على ملعبه في الدوري الممتاز أمام آرسنال، غدًا السبت: ”لا أفكر في الرحيل بعد عامين، ربما أرحل بعد شهرين عندما لا تسير النتائج في صالحي أو أن يرغب النادي بتغييري أو أفشل في التعامل جيدًا مع هذه المجموعة من اللاعبين، وربما أرحل بعد 3 أشهر، وقد أغادر بعد 5 سنوات“.

وأضاف: ”قلت سابقًا إنني أرغب بعد انتهاء مسيرتي مع سيتي في الحصول على راحة، وهذا ما أريده بالطبع، وربما يكون هذا الأمر بعد شهر واحد أو بعد عامين أو 3 أو 5، وفي هذه اللحظة لا يوجد أي سبب يدفعني للرحيل“.

Coming up! 🙌 Pep previews Saturday's clash against the Gunners! 👊

Watch Live! ⬇️ 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 27, 2021

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية اليومية نقلت عن غوارديولا قوله: ”ستكون الخطوة التالية هي منتخب وطني إذا كان هناك إمكانية لذلك، بعد 7 سنوات في هذا النادي، وأعتقد أنني سأحصل على راحة، وسأحتاج إلى راحة بعد أن أمضيت سنوات عديدة في مكان ما وكذلك التوقف لتقييم ما فعلته ومحاولة التعلم من المدربين الآخرين“.

وأضاف: ”إذا كانت هناك فرصة، خلال هذه الراحة، لتدريب منتخب وطني، فأعتقد أنني سأحب ذلك، وأود أن أقود فريقًا في بطولة أوروبا أو كأس كوبا أمريكا أو كأس العالم، وأود تجربة ذلك“.

وفاز لاعب الوسط السابق بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع سيتي، ومثلها مع بايرن ميونيخ وبرشلونة كمدرب، لكن لقب دوري أبطال أوروبا استعصى عليه في سيتي بعد أن رفع الكأس مرتين مع برشلونة.

كما فاز غوارديولا بستة ألقاب في الدوري، وكأس أوروبا 1992 مع برشلونة كلاعب، وسجل 5 أهداف في 47 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.