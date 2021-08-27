كريستيانو رونالدو لن يرتدي الرقم 7 في مانشستر يونايتد إلا في هذه الحالة

لن يتمكن كريستيانو رونالدو من ارتداء قميصه المفضل والسابق في مانشستر يونايتد (رقم 7) بعد عودته إلى ”الشياطين الحمر“، في صفقة مفاجئة وسريعة من يوفنتوس.

ودفع مانشستر يونايتد 15 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كرسوم إضافية ليوفنتوس مقابل الحصول على خدمات قائد البرتغال البالغ عمره 36 عاما، بحيث يحصل النادي الإيطالي على 20 يورو نظرا لأن نحو خمسة ملايين يورو مضمونة بالنسبة للنادي الإنجليزي.

وأشار الصحفي الموثوق فابريسيو رومانو إلى أنه لم تتم خلال الصفقة إمكانية أن يكون بول بوغبا ضمن المفاوضات فيما يتعلق بعودته إلى يوفنتوس، وتمت الصفقة بشأن رونالدو فقط.

رشح رقم قميص يرتديه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟ pic.twitter.com/8Wcs5BDdin — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

وقالت صحيفة ”ستاندرد“ البريطانية إن رونالدو لن يتمكن من ارتداء القميص رقم 7 الخاص بمشاهير مانشستر يونايتد الذي كان أحدهم، وذلك بعد عودته إلى أولد ترافورد بعد 12 عامًا من مغادرته إلى ريال مدريد.

وصنع رونالدو شهرة القميص رقم 7 بنفس الطريقة التي صنع بها الأسطورة الأمريكية مايكل غوردان رقم 23 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، حيث تحول أول حرفين من اسمه بالإضافة إلى رقم 7 إلى علامة تجارية باسم رونالدو ”CR7“.

وارتدى أساطير سابقون في يونايتد هذا الرقم، مثل دينيس لو وجورج بيست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام، ومع ذلك يرتدي الأوروغواياني إدينسون كافاني حاليًا هذا الرقم الشهير، ومن المحتمل ألا يوافق على فقدانه لأي لاعب حتى لو كان رونالدو.

ويمكن أن تحل المشكلة إذا انتهى الأمر بكافاني إلى مغادرة يونايتد، مع عدم وضوح مستقبل المهاجم الأوروغواياني في النادي؛ نظرًا لأنه يبدو على الأرجح أنه يريد اللعب مع منتخب بلاده خلال فترات التوقف الدولية القادمة.

وهذا يعني أن كافاني لن يكون متاحًا ليونايتد لفترات طويلة من الموسم؛ بسبب قواعد الحجر الصحي في المملكة المتحدة، ويبقى أن نرى ما إذا كان تعاقد يونايتد مع رونالدو جاء نتيجة لتطور وضع كافاني.

ومع ذلك، أصبح الرقم 7 غير متاح لرونالدو حتى الآن، وكذلك الرقم 9 (أنتوني مارسيال) ورقم 28 (فاكوندو بيليستري)، وهما الرقمان الآخران اللذان ارتداهما رونالدو في مسيرته.

وإذا اضطر رونالدو إلى الاستغناء عن القميص رقم 7، فيمكنه حاليًا أخذ الأرقام التالية: 12، 15، 24، 30، 31، 33، 35.

ومن المرجح أن تكون أولى مباريات رونالدو بقميص مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل في أولد ترافورد، إذ إنه من الصعب للغاية أن يلحق بمواجهة ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل بعيدا عن أولد ترافورد، أي أن رونالدو سيخوض تصفيات كأس العالم مع منتخب البرتغال الشهر المقبل، ثم يعود إلى ناديه الجديد القديم.

رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/IHQWWZN2kR pic.twitter.com/WlIj68Mqva — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018.

وخلال هذه الفترة أحرز اللاعب البرتغالي 101 هدف، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وقبل ذلك أمضى رونالدو ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ما بين 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008، قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني.

وعلى المستوى الدولي، يتقاسم رونالدو الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف مع الإيراني المعتزل علي دائي وهو 109 أهداف، وربما يتمكن قريبا من الانفراد بالرقم القياسي خلال تصفيات كأس العالم في سبتمبر أيلول.