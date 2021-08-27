أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

وأصدر النادي الأحمر بيانًا رسميًا قال فيه: ”يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو“.

وأضاف: ”سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب البرتغالي، واجتياز الكشف الطبي قبل الانضمام لتدريبات الفريق“.

واختتم مانشستر يونايتد بيانه قائلا: ”يتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو إلى مانشستر“.

رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. pic.twitter.com/ub2ICrijlg — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

كريستيانو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات فاز حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا رئيسيًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وأوروبا، وبطولة الأمم الأوروبية لوطنه البرتغال.

وفي فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة.

مفاجأة🔴 .. سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يؤكد أن هناك محاولات للتعاقد مع كريستيانو رونالدو وأن برونو فيرناندز على تواصل معه💥💥 pic.twitter.com/SDvCqYL9pu — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018.

وخلال هذه الفترة أحرز اللاعب البرتغالي 101 هدف وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وقبل ذلك أمضى رونالدو ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي ما بين 2003 و2009 وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008 قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني.

وعلى المستوى الدولي يتقاسم رونالدو الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف مع الإيراني المعتزل علي دائي وهو 109 أهداف وربما يتمكن قريبا من الانفراد بالرقم القياسي خلال تصفيات كأس العالم في سبتمبر أيلول.