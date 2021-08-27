توجيه ستة اتهامات لبنجامين ميندي قبل مثوله أمام المحكمة مرة أخرى الشهر المقبل

مثل الفرنسي بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي اليوم الجمعة، وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن المدافع البالغ من العمر 27 عامًا متهم بأربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي في منزله في تشيشير، فضلا عن تهمة سادسة بخرق شروط الكفالة الخاصة به.

🚨🚨عاجل : بنجامين ميندي متهم بـ 6 تهم : – 3 تهم اغتصاب في أكتوبر 2020

– 1 تهمه اعتداء جنسي في يناير 2021

– 1 تهمه اغتصاب في اغسطس 2021 – رُفض قرار الكفاله وسيبقى في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة يوم 10 سبتمبر 2021 pic.twitter.com/xOk6fe5t9r — E P L W O R L D (@EPLworld) August 27, 2021

وتتعلق هذه التهم باعتداءات مزعومة على ثلاث نساء، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وأغسطس/ آب 2021 وواحدة بين المعتدى عليهن أقل من 18 عاما.

وتحدث ميندي فقط أمام محكمة تشيشير الابتدائية وقال اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده، وقد تم توجيه التهم للاعب الذي كان يواجه أيضًا تهمة واحدة لخرق شروط الكفالة الخاصة به في أغسطس/آب.

وقد تم نقل المحادثات والمناقشات في المحكمة إلى الدولي الفرنسي عبر مترجم، حيث تم اقتياده من المحكمة برفقة ضابطين في نهاية الجلسة التي استمرت حوالي ساعة.

ومن المقرر أن يمثل ميندي أمام محكمة تشيشير مرة أخرى في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”شرطة تشيشير ودائرة الادعاء يودان تذكير الجميع بأن الإجراءات الجنائية ضد ميندي لا تزال قائمة وأن له الحق في محاكمة عادلة“.

مانشستر سيتي يوقف بنجامين ميندي بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي https://t.co/SgsnIQHCpp pic.twitter.com/G8EsRtT0te — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

وقال مانشستر سيتي في بيان أمس الخميس: ”يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أنه عقب اتهامه من قبل الشرطة يوم الخميس، تم إيقاف بنجامين ميندي على ذمة التحقيق، الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية“.

ولعب الظهير الأيسر مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي منذ عام 2017، عندما انضم من موناكو مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (71.32 مليون دولار).

وفاز ميندي في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع مانشستر سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018/2019.