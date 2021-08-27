ذا تلغراف: باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع هالاند لتعويض مبابي

أفادت وسائل إعلام إنجليزية أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة ”ذا تلغراف“، اليوم الجمعة، إن باريس سان جيرمان سيحاول التعاقد مع هالاند من بروسيا دورتموند لتعويض رحيل نجمه الشاب كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وتشير التقارير إلى أن مبابي بات على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

وأمام باريس سان جيرمان أيام قليلة لحسم صفقة هالاند، حيث سيغلق السوق الصيفي يوم الثلاثاء.

كما قالت الصحيفة إن باريس سان جيرمان تحدث إلى مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، بشأن إمكانية انضمام اللاعب النرويجي لباريس لتعويض رحيل مبابي.

وأشارت إلى أن موقف بروسيا دورتموند كان دائما عدم استعداده لبيع هالاند هذا الصيف، بعد رحيل جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

لكنها أوضحت أن بروسيا دورتموند يواجه احتمال خسارة مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط في الصيف المقبل في صفقة هالاند.

وكانت صحيفة ”بيلد“ قد أفادت بأن عقد هالاند مع بروسيا دورتموند يشمل بندا يتيح للاعب الرحيل مقابل 75 مليون يورو صيف 2022.

وحال انضمام هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، لباريس سان جيرمان، فإنه سيشكل هجومًا مذهلا إلى جانب نيمار وليونيل ميسي.