مانشستر سيتي يوقف بنجامين ميندي بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إيقاف لاعبه الفرنسي بنجامين ميندي؛ بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: ”يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أنه بعد اتهامه من قبل الشرطة اليوم، تم إيقاف بنجامين ميندي“.

وأضاف: ”تخضع المسألة لإجراءات قانونية، وبالتالي يتعذر على النادي إبداء مزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية“.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن الشرطة قولها، إن ميندي وجهت إليه أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

ومن المقرر أن يمثل ميندي، 27 عاما، أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقالت الشرطة، إن التهم تتعلق بثلاثة مشتكين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، ويُزعم أنها حدثت بين أكتوبر من العام الماضي والشهر الحالي.

وقالت الشرطة، إن اللاعب الفرنسي أوقف على ذمة التحقيق قبل مثوله أمام محكمة الصلح في ”تشيستر“.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”شرطة تشيستر ودائرة الادعاء الملكية يودان تذكير الجميع بأن الإجراءات الجنائية ضد ميندي صحيحة، وأن له الحق في محاكمة عادلة“.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي من موناكو في 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح جزءا من الفريق الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.