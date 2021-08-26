أرتيتا: ويليان يستعد للرحيل عن آرسنال.. وأوباميانغ مستمر

كشف ميكل أرتيتا مدرب آرسنال أن الجناح البرازيلي ويليان يتفاوض حاليا للرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف أنه يوجد المزيد من الانتقالات المحتملة قبل نهاية فترة الانتقالات الأسبوع المقبل.

وعانى ويليان من أجل استعادة مستواه منذ انتقاله لآرسنال قادما من تشيلسي العام الماضي، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه قد ينتقل إلى كورنثيانز في بلاده البرازيل.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري، بعد غد السبت: ”نجري بعض المحادثات معه ومع وكيل أعماله. نقيم الموقف الذي نحن فيه“.

ومع ذلك قال المدرب الإسباني، إن النادي اللندني قد يواصل دعم صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال: ”أنجزنا بالفعل الكثير من الأشياء سواء في شراء أو بيع اللاعبين، أعتقد أننا أبرمنا 16 أو 17 صفقة إجمالا بالإضافة إلى تجديد عقود بعض اللاعبين“.

وتابع: ”لا تزال هناك بعض الأشياء يجب الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة؛ لأنه لا تزال توجد بعض علامات الاستفهام ويمكن أن تتم صفقات جديدة“.

أوباميانغ مستمر

من جهة أخرى، أكد أرتيتا أن النادي لن يبيع مهاجمه وقائده الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ في حال رغب مانشستر سيتي في ضمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن آرسنال سيسافر لمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل، في الوقت الذي أبدى بيب غوارديولا مدرب الأخير ثقته في إمكانية ضم مهاجم آخر لصفوف فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، الأسبوع المقبل.

وانتهت محاولات سيتي لضم مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين لصفوفه، وذلك بعدما أكد الأخير بقاءه في صفوف ناديه، أمس الأربعاء.

وتشير تقارير إلى أن مانشستر سيتي يسعى حاليا للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي قد يصبح فيه أوباميانغ هدفا.

وتألق أوباميانغ (32 عاما) في أول مباراة يبدأها كأساسي مع آرسنال، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي اكتسح فيها فريقه منافسه ويست بروميتش 6 / صفر، أمس الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

قال #أوباميانغ مهاجم #آرسنال إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما سجل هدفا في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية منذ تعافيه من الملاريا وخلال الفوز 2-0 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد.#إرم_سبورت pic.twitter.com/x2bI8w51dA — إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2021

ورغم الموسم السيئ الذي قدمه أوباميانغ، العام الماضي، غير أن سجل المهاجم الجابوني في الكرة الإنجليزية مثير للإعجاب، ويرغب أرتيتا في الاحتفاظ باللاعب الذي وقع على عقد جديد لمدة ثلاثة أعوام مع آرسنال، في سبتمبر من العام الماضي.

وبسؤاله حول مخاوفه من إمكانية تحرك السيتي لضم أوباميانغ، قال أرتيتا: “ أوباميانغ لاعبنا وسيستمر معنا هنا“.