توتنهام يستعد لمكافأة هاري كين

أعلن النجم الإنجليزي هاري كين بقاءه في فريقه توتنهام بعد فترة مثيرة حاول من خلالها الرحيل نحو مانشستر سيتي، لكن إدارة الفريق رفضت كل العروض، بالإضافة لضغط جماهير الفريق على نجمها الأول.

وقال هاري كين في بيان قصير على صفحته على “ تويتر“: ”كان من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية“.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽ I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

وأضاف: ”سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح“.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن إدارة توتنهام تخشى أن يغير النجم الإنجليزي موقفه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو في نهاية الموسم وتفكر في تقديم عرض للاعب لزيادة راتبه ومدة عقده.

وما زال في عقد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، برفقة توتنهام 3 مواسم حتى صيف 2024، ويتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا يصل إلى 230 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب توتنهام في رفع راتب نجمه إلى 330 ألف جنيه استرليني أسبوعيا وربطه بعقد لغاية صيف 2027، وهو ما يعني أنه تقريبا سيعتزل في الفريق لكونه سيبلغ من العمر 34 سنة في نهاية عقده الجديد.

ورغم العرض الجديد تعتقد صحيفة ”ذا صن“ أن المبلغ المقترح لا يمنع هاري كين من التفكير في الرحيل في المستقبل لكونه يرغب في الفوز بالألقاب الجماعية.

وغاب هاري كين عن بداية تدريبات فريقه بسبب تأخره في العودة من عطلته الصيفية التي قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر البهاما، وهو ما أجبره على الخضوع لحجر صحي بعد عودته.

وشارك هاري كين بديلا خلال فوز فريقه على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 1-0، ويستعد للمشاركة برفقة توتنهام في إياب اللقاء الفاصل للتأهل لدوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام باكوس دي فيريرا البرتغالي الفائز ذهابا 1-0.

وعبر البرتغالي نونو سانتو، مدرب توتنهام، عن سعادته بقرار هاري كين البقاء، وقال: ”إنه خبر جيد ورائع للجميع، نحن سعداء، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهذا يعني أننا نملك خيارات كثيرة“.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”هذا يعني أننا قادرون على الحفاظ على أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهذا مهم، يجب على كل اللاعبين إظهار هذا الاعتقاد بأنه يمكننا القيام بأشياء جيدة“.