توتنهام يستعد لمكافأة هاري كين

أعلن النجم الإنجليزي هاري كين بقاءه في فريقه توتنهام بعد فترة مثيرة حاول من خلالها الرحيل نحو مانشستر سيتي، لكن إدارة الفريق رفضت كل العروض، بالإضافة لضغط جماهير الفريق على نجمها الأول.

وقال هاري كين في بيان قصير على صفحته على “ تويتر“: ”كان من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية“.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021