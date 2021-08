غوارديولا يلمّح لتدريب أحد المنتخبات بعد رحيله عن مانشستر سيتي

ألمح الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن الخطوة التالية في مسيرته بعد رحيله عن سيتي ستكون تدريب أحد المنتخبات دون أن يحدد هوية هذا المنتخب.

ويرتبط المدير الفني الإسباني بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2023، ولا ينوي الرحيل عن بطل البريميرليغ قبل ذلك التاريخ، حيث قال غوارديولا في تصريحات أبرزتها شبكة ”غلوبو“ البرازيلية: “ نعم ستكون خطوتي التالية تدريب أحد المنتخبات. لكن يجب أن أحصل على استراحة بعد 7 سنوات (مع مانشستر سيتي)، وأحتاج إلى التوقف للتفكير والتعلم من المدربين الآخرين، وربما أسلك هذا المسار (تدريب المنتخبات). وأود التدريب في بطولة أوروبا (اليورو) أو كوبا أمريكا أو كأس العالم“.

