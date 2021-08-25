إنفانتينو يطلب دعم رئيس وزراء بريطانيا حتى يكون بوسع اللاعبين تمثيل منتخباتهم

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء، إنه يجب على روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا، السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل ”للحفاظ وحماية النزاهة الرياضية“.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء، إنهما تدعمان الأندية التي ترفض ترك لاعبيها لمنتخباتهم في البلاد، التي تتطلب دخول الأشخاص العائدين منها الحجر الصحي، وخاصة في أمريكا الجنوبية.

وشدد إنفانتينو على طلب الدعم من رئيس الوزراء البريطاني حتى يكون بوسع اللاعبين تمثيل منتخباتهم.

ويعد أبرز المتضررين من قرار عدم السماح للاعبين بتمثيل منتخبات بلدانهم التي تقع في المنطقة الحمراء بالنسبة لبريطانيا، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.