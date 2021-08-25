هاري كين يعلن رسميا استمراره مع توتنهام هذا الموسم

أعلن هاري كين نجم توتنهم، استمراره مع الفريق هذا الموسم، وعدم الرحيل.

وقال كين في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على تويتر: ”كانت من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية“.

وأضاف: ”سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح“.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽ I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

كانت تقارير صحفية قد كشفت أن هاري كين، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أصبح مستعدا لـتقبل فكرة البقاء مع الفريق هذا الموسم رغم اهتمام مانشستر سيتي بضمه في الميركاتو الجاري.

وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“، يوم الأربعاء، أن “ كين قريب من البقاء ويبدو أنه سيركز على مشواره مع السبيرز“.

فيما قالت صحيفة ”فوتبول لندن“، أن ”اللاعب احترم قرار توتنهام ويتطلع لاستكمال الموسم“.

Understand Harry Kane has now accepted that he is likely to remain at Spurs this season. https://t.co/VCgccnKVxo — Alasdair Gold (@AlasdairGold) August 25, 2021

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي قدم عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين، ولكن توتنهام رفض ذلك.

وحسب صحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية، فإن إدارة توتنهام برئاسة دانييل ليفي لا تعتزم تخفيض سعر بيع كين المحدد بـ150 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا جديدًا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ذلك لن يغير من موقف دانييل ليفي.

وأفادت أن ليفي يتمسك بتواجد هاري كين وعدم رحيله حيث يشعر بصعوبة إيجاد البديل المناسب لخلافته، في الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي.

ولا يتبقى الكثير في فترة الانتقالات الصيفية التي ستنتهي يوم 31 أغسطس الجاري.

توتنام فاز في أول مباراتين للدوري على مانشستر سيتي وولفرهامبتون، ويستعد لمواجهة باكوس دي فيريرا في إياب تصفيات دوري المؤتمر التي خسر سبيرز الذهاب فيها بهدف دون رد.