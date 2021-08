هاري كين يعلن رسميا استمراره مع توتنهام هذا الموسم

أعلن هاري كين نجم توتنهم، استمراره مع الفريق هذا الموسم، وعدم الرحيل.

وقال كين في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على تويتر: ”كانت من المذهل رؤية حفل الاستقبال من جماهير توتنهام يوم الأحد وقراءة بعض رسائل الدعم التي تلقيتها في الأسابيع القليلة الماضية“.

وأضاف: ”سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأركز 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح“.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021