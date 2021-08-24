تليغراف: كونتي أبرز المرشحين لخلافة أرتيتا في تدريب آرسنال

كشفت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي، يعد أبرز المرشحين لخلافة ميكيل أرتيتا حال إقالته من تدريب آرسنال، في ظل الإخفاقات التي يعاني منها الفريق تحت قيادة الأخير.

وقالت الصحيفة الشهيرة، يوم الثلاثاء، إن ”أرتيتا أمامه 5 مباريات لتغيير مسار آرسنال في الدوري الإنجليزي، أو إن مجلس الإدارة سيقوم بإقالته“.

ويواجه آرسنال تحت قيادة أرتيتا في المباريات الخمس المقبلة كلا من مانشستر سيتي ونورويتش سيتي وبيرنلي وتوتنهام وبرايتون، ويجب عليه تحقيق نتائج مميزة حتى يتمكّن من البقاء مدرباً للفريق.

وشددت الصحيفة على أن بداية ”الغانرز“ كانت صعبة هذا الموسم، حيث خسر الفريق أول مباراتين أمام برنتفورد الصاعد حديثا، وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي جعل كونتي من ضمن المرشحين لتدريب آرسنال حال رحيل أرتيتا عن الفريق.

Conte to replace Arteta as Arsenal manage https://t.co/RSXZhj29Po — Daily Nigerian (@daily_nigerian) August 24, 2021

يذكر أن كونتي رحل عن إنتر ميلان بعد موسمين قضاهما مع النادي، فاز فيها بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكنه فسخ عقده مع الفريق بالتراضي؛ بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن مستقبل النادي، واستراتيجيات موسم الانتقالات في الصيف.

كونتي سبق له ودرب نادي تشيلسي وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016/2017.

وبحسب موقع ”سكواكا“، المختص بالأرقام والإحصائيات، فإن آرسنال خرج بلا أي نقطة أو هدف من أول جولتين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه.

وتأتي بداية آرسنال المخيبة بعد احتلال المركز الثامن في جدول ترتيب الموسم الماضي، وفشله في الصعود إلى البطولات الأوروبية.

يذكر أن أرتيتا كان تولى تدريب الغانرز خلفًا لمواطنه أوناي إيمري المدرب الحالي لفريق فياريال الإسباني.