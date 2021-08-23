احتفال مثير من ميشيل أنطونيو لاعب ويستهام بعد تسجيله على ليستر سيتي (فيديو)

احتفل ميشيل أنطونيو لاعب ويستهام بطريقة مثيرة بأحد هدفيه، في الفوز 4/1 على ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وبعد التسجيل في مرمى كاسبر شمايكل حمل ميشيل أنطونيو قطعة كبيرة من الورق المقوى رُسمت عليها صورة له، ورفعها للأعلى وكأنه يمسك أحد الكؤوس، وسط فرحة جماهير فريقه.

احتفال انطونيو نجم ويستهام بهدفه في شباك ليستر pic.twitter.com/xr18CdI4Ie — إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2021

وسجل ميشيل أنطونيو الهدفين الثالث والرابع ليفوز ويستهام 4/1 على ليستر سيتي، وشهدت المباراة طرد أيوزي بيريزمن ليستر سيتي في الدقيقة 40.

وكان بابلو فورنالس قد سجل الهدف الأول، وأتبعه الجزائري سعيد بن رحمة بالهدف الثاني في الدقيقتين 26 و56 على الترتيب، علما أن يوري تيليمانس سجل الهدف الوحيد لليستر في الدقيقة 69.

ورفع الفوز رصيد ويستهام إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتشيلسي وبرايتون وتوتنهام.

وفي الجولة الأولى فاز ويستهام 4/2 على نيوكاسل يونايتد، ومن المقرر أن يلعب مع كريستال بالاس يوم 28 أغسطس.

وكان ويستهام، الذي يدربه ديفيد مويس، قد احتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، علما أن ميشيل أنطونيو انتقل إليه في 2015.

وبات ميشيل أنطونيو الهداف التاريخي لويستهام وفي رصيده 49 هدفا.