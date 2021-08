سبورت: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ايميريك لابورت من مانشستر سيتي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الإثنين، إن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع المدافع الإسباني ايميريك لابورت من مانشستر سيتي الإنجليزين في السوق الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع إيمريك لابورت، لتعزيز الخط الدفاعي، بعد رحيل الإسباني سيرجيو راموس، الذي انتهى عقده وانضم لباريس سان جيرمان، وانتقال الفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

وتلقت شباك ريال مدريد 4 أهداف في أول جولتين في الدوري الإسباني، بينها ثلاثة أهداف أمام ليفانتي في التعادل 3/3 أمس الأحد.

وأبرم ريال مدريد صفقة صيفية وحيدة بتعاقده مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، بعد نهاية تعاقد همع بايرن ميونخ الألماني.

ويملك ريال مدريد ثلاثة لاعبين فقط في مركز قلب الدفاع وهم: النمساوي ديفيد ألابا، والإسباني ناتشو فرنانديز، والبرازيلي إيدر ميليتاو.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن مانشستر سيتي منفتح على الاستماع للعروض التي تصل بشأن لابورت، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

لكن الصحيفة الشهيرة قالت إن مانشستر سيتي قدر قيمة لابورت بـ70 مليون يورو، وهو ما قد يمنع ريال مدريد عن التعاقد معه، خاصة مع احتمال التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في آخر أيام السوق الصيفي، وهي الصفقة التي ستتجاوز قيمتها 100 مليون يورو.

ويريد لابورت الرحيل عن مانشستر سيتي مع اعتماد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق على الثنائي جون ستون وروبن دياز في قلب الدفاع

