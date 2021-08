ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتجاوز آرسنال ويتصدر مع ليفربول وتوتنهام وبرايتون

نجح تشيلسي في تحقيق الفوز 2/0 على آرسنال، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى إستاد الإمارات افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية من رييس جاميس.

وفي الدقيقة 35 سجل رييس جاميس الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ماسون ماونت.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وبرايتون وتوتنهام، في حين خسر آرسنال للمرة الثانية على التوالي حيث خسر 0/2 أمام برينتفورد في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليفربول يوم السبت 28 أغسطس، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بينما يلعب آرسنال مع وست بروميتش ألبيون في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:

أرقام من ديربي لندن

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رفع رصيده إلى 114 هدفا، في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يحتل لوكاكو المركز الـ20 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

114 – Romelu Lukaku has scored his 114th Premier League goal, overtaking Ian Wright to become the competition's 20th highest scoring player. Lukaku has also become the eighth non-Englishman to score 50+ goals both home and away in the competition. Romaissance. pic.twitter.com/moWMFEGpfW

— OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2021